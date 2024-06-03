中兴 U10L 随身 WiFi 开售：内置移动 / 电信双网卡、Wi-Fi 6，首发价 99 元

IT之家 6 月 3 日消息，中兴 U10L 随身 WiFi 现已开售，内置移动 + 电信双网卡，支持 Wi-Fi 6 网络协议，首发价 99 元。

IT之家附产品亮点信息如下：

中兴 U10L 随身 WiFi 内置双网卡，可在移动电信之间切换，支持一份套餐两个网络，激活即可使用，用户可在公众服务号平台进行切换。

官方表示，内置网卡为中兴官方流量卡，资费为 1GB / 2.2 分，无隐形消费。

中兴 U10L 随身 WiFi 流量套餐具体内容如下：

618 活动旗舰购买中兴 U10L 可获 10GB 体验流量。（IT之家注：该流量套餐内容来自中兴官方旗舰店，套餐内容可能随中兴官方的运营调整而变化，仅作参考使用。）

中兴 U10L 随身 WiFi 支持 Wi-Fi6 协议，速率达 287Mbps；内置 2000mAh 可拆卸电池；支持 16 台设备同时连接使用。

U10L 适配出差旅行、户外野营、自驾出行、手机直播、宿舍游戏、商务展会、在线网课、施工现场等场景使用，产品参数信息如下：

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