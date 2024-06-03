戴森 360 Vis Nav 智能吸尘机器人开启预售：65AW 吸力、“D”形设计，9999 元

IT之家 6 月 3 日消息，戴森 360 Vis Nav 智能吸尘机器人今日开启预售。机器人拥有 65AW 吸力，采用“D”形直边设计，售价 9999 元。

IT之家附产品详情内容如下：

戴森 360 Vis Nav 前部采用直边设计，整体呈“D”形，支持智能深度清洁，可清理踢脚线区域。同时机器人支持 1.5cm 吸力延伸，支持吸力定向输出。

戴森 360 Vis Nav 拥有 65AW 吸力，比上一代提升 140%，是主流扫地机器人的 6 倍，能够清理宠物毛发、灰尘和其他干燥的混乱物。

360 Vis Nav 内置压电式传感器，支持每秒 1.5 万次持续监测灰尘浓度，可以在用户设定的时间里自动运行，。

机器人使用“超宽复合刷条”，清扫范围宽度在 27.8cm，采用软绒尼龙、防静电碳纤维刷毛和硬质刷毛组合而成，支持颗粒物清扫。

戴森 360 Vis Nav 内置 0.5 升的箱子，可通过 HEPA 过滤器过滤；机器人电池续航约为 50 分钟，支持电量不足后，自动返回充电；刷条和滤网可重复清洗并反复使用。

戴森 360 Vis Nav 还支持 App 控制，用户可自定义清洁时长、吸力设定模式等参数，设置清洁任务；支持屋内自定义分区，设置禁止攀越区。

、

产品规格如下：

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。