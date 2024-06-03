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戴森 360 Vis Nav 智能吸尘机器人开启预售：65AW 吸力、“D”形设计，9999 元

2024/6/3 11:27:21 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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感谢IT之家网友 胶带子風見暉一 的线索投递！

IT之家 6 月 3 日消息，戴森 360 Vis Nav 智能吸尘机器人今日开启预售。机器人拥有 65AW 吸力，采用“D”形直边设计，售价 9999 元

IT之家附产品详情内容如下：

戴森 360 Vis Nav 前部采用直边设计，整体呈“D”形，支持智能深度清洁，可清理踢脚线区域。同时机器人支持 1.5cm 吸力延伸，支持吸力定向输出。

戴森 360 Vis Nav 拥有 65AW 吸力，比上一代提升 140%，是主流扫地机器人的 6 倍，能够清理宠物毛发、灰尘和其他干燥的混乱物。

360 Vis Nav 内置压电式传感器，支持每秒 1.5 万次持续监测灰尘浓度，可以在用户设定的时间里自动运行，。

机器人使用“超宽复合刷条”，清扫范围宽度在 27.8cm，采用软绒尼龙、防静电碳纤维刷毛和硬质刷毛组合而成，支持颗粒物清扫。

戴森 360 Vis Nav 内置 0.5 升的箱子，可通过 HEPA 过滤器过滤；机器人电池续航约为 50 分钟，支持电量不足后，自动返回充电；刷条和滤网可重复清洗并反复使用。

戴森 360 Vis Nav 还支持 App 控制，用户可自定义清洁时长、吸力设定模式等参数，设置清洁任务；支持屋内自定义分区，设置禁止攀越区。

产品规格如下：

京东戴森 360 Vis Nav 智能吸尘机器人 9999 元直达链接

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