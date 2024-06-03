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映泰发布 X870E VALKYRIE 女武神主板，支持 AMD 锐龙 9000 系列 Zen5 处理器

2024/6/3 12:28:34 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 3 日消息，映泰发布了旗下旗舰级的 X870E VALKYRIE 女武神主板，支持 AMD 锐龙 9000 / 8000 / 7000 系列桌面处理器，搭载四根内存插槽与四根 M.2 固态硬盘插槽。

主板主视觉

映泰 X870E VALKYRIE 主板搭载最新的 AMD X870E 芯片组，支持刚刚发布的 Zen5 架构锐龙 9000 系列桌面处理器，采用 18 + 2 + 2 相、110A SPS 的供电设计，最高支持 192GB DDR5 内存，支持 AMD EXPO 与英特尔 XMP 内存超频。

主板正面

映泰为该款主板提供两根 PCIe 5.0 x16 与一根 PCIe 4.0 x16 插槽、六个 SATA 3.0 接口、一个 PCIe 5.0 x4 M.2 固态硬盘插槽、三个 PCIe 4.0 x4 M.2 固态硬盘插槽。支持 M.2 Anchor 快速安装技术。

I/O 接口

主板提供 HDMI 2.1 与 DisplayPort 1.4 显示输出接口，此外还提供多达 8 个后置 USB 3.2 Gen2 Type-A 与两个 USB4 接口，支持 PD 供电与 DP 视频输出。

IT之家注意到，X870E VALKYRIE 主板还搭载 Reltek ALC1220 7.1 声道声卡与 RTL8125B 2.5GbE 网卡，支持 Wi-Fi 6、6E 和 7 网卡与 VIVID LED DJ + RGB SYNC 灯效。

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关键词：映泰主板X870E

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