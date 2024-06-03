续航最高 710 公里，上汽飞凡 RC7 纯电 SUV 电池及续航信息公布

IT之家 6 月 3 日消息，5 月 31 日工信部公布减免车辆购置税的新能源汽车车型目录（第六批），其中上汽飞凡汽车旗下的全新车型飞凡 RC7 电池及续航信息公布。飞凡 RC7 定位中大型 SUV，其设计语言来源于飞凡 RC ESSENCE 本智概念车。

根据工信部披露的信息，飞凡 RC7 将提供三种不同容量的动力电池选项，分别为 62.2 千瓦时、77 千瓦时和 90 千瓦时，根据电池容量、配置车型以及动力版本不同，续航里程分别为 480 公里、503 公里、583 公里、603 公里、687 公里以及 710 公里。

IT之家注意到，飞凡 RC7 的外观设计保留了飞凡 RC ESSENCE 概念车的某些元素，如独特的前灯组设计。虽然没有采用贯穿式设计，但前灯组的上扬“眼角”造型与概念车相似。

配置方面，飞凡 RC7 将根据不同车型提供多样化的选装配置，包括行李架、后排隐私玻璃、隐私后风挡玻璃、激光雷达和流媒体内后视镜等。车身尺寸方面，飞凡 RC7 的长宽高分别为 4860/1920/1660 毫米，轴距为 2935 毫米，与现款飞凡 R7 相比，长度、宽度和轴距略有缩小，但高度略有增加。

内饰方面，谍照显示飞凡 RC7 中控台采用了全新的设计风格，配备了全液晶仪表盘和双联屏设计，中控屏下方还设有带有手机无线充电功能的置物槽。

动力系统方面，飞凡 RC7 搭载了厦门势拓御能科技有限公司生产的永磁同步电机，最大功率达到 150 千瓦，动力电池为三元锂电池。此外，飞凡 RC7 还将推出换电版车型，为消费者提供更多选择。

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