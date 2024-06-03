大疆 DJI Avata 2 穿越机新增 4K / 100fps 慢动作录制、支持多款配件

IT之家 6 月 3 日消息，大疆今日公告，DJI Avata 2 穿越机发布最新固件，新增多项功能与配件兼容。

1、新增 4K / 100fps 慢动作视频录制

2、现已支持 DJI Goggles 2、DJI 飞行眼镜一体版、DJI 穿越摇杆 2、DJI FPV 遥控器 2

3.飞行眼镜 3 支持 D-Log M / HLG 模式下的显示色彩还原功能

在飞行眼镜设置菜单中选择“拍摄”-“拍摄高级设置”，即可打开“色彩显示辅助”功能。当飞机录制 D-Log M 或 HLG 素材时，透过眼镜仍然可以实时预览色彩还原后的图传画面。

IT之家注：通过 Wi-Fi 共享或有线连接方式投屏到手机的图传画面不支持该功能。

4、畅片 App 支持 Avata 2 飞行特效功能

畅片 App 支持通过 Wi-Fi 直连 DJI Avata 2，可基于视频中的飞行轨迹，在后期制作时为画面智能添加飞行特效。无需下载素材，即可通过 App 剪辑，还有 Al 一键成片功能。

连接设备并导入素材后，点击飞行特效，即可一键添加游戏感、穿越文字、虚拟座舱、仪表盘等特效。

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