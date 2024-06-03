科技一周大事（5 月 27 日-6 月 2 日）：比亚迪第五代 DM 技术发布；苹果宣布 WWDC 2024 全球开发者大会将于 6 月 11 日凌晨举行；嫦娥六号成功着陆月背南极-艾特肯盆地

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（5 月 27 日-6 月 2 日）科技行业重大重要事件，下面开始播报：

1、刘强东“狼性训话”后，京东采销年薪从 16 薪涨至 20 薪、业绩激励上不封顶

京东集团 5 月 27 日宣布，自 2024 年 7 月 1 日起，通过一年半时间，京东采销年度固定薪酬由 16 薪提升至 20 薪，业绩激励上不封顶。>> 查看详情

2、知乎 PC 网页端非登录用户已无法查看回答全文

IT之家小伙伴投稿反馈，知乎网页端出现了非登录用户无法查看全文的情况。非登录用户访问知乎的回答页面，如果点击“展开阅读全文”，平台会自动弹出登录窗口。>> 查看详情

3、 荣耀 200 / Pro 手机发布：主打“雅顾光影写真”，售价 2699 元起

5 月 27 日晚荣耀发布了荣耀 200 系列手机，新机号称“雅顾光影写真大师”，包含标准版和 Pro 版两款机型，售价 2699 元起。具体售价如下：

荣耀 200

12+256GB 售价 2699 元

12+512GB 售价 2999 元

16+256GB 售价 2999 元

16+512GB 售价 3199 元

荣耀 200 Pro

12+256GB 售价 3499 元

12+512GB 售价 3799 元

16+512GB 售价 3999 元

16GB+1TB 售价 4499 元 >> 查看详情

4、保时捷中国发布与全体授权经销商的联合声明：寻求有效方式应对市场变化

保时捷中国 5 月 27 日发布了题为“掠去浮云，洞察正见，坚守向前”的与全体授权经销商的联合声明。声明中称，当前汽车行业正在经历着前所未有的重大变革，保时捷中国与经销商共同面临着若干复杂的问题，机遇与挑战并存。>> 查看详情

5、抖音整治摆拍！即日起演绎内容需明确标注，否则最高永久封号

抖音安全中心 5 月 27 日发布公告，为维护良好的社区生态，落实“清朗・整治‘自媒体’无底线博流量”专项工作要求，切实打击“不择手段蹭炒社会热点”“自导自演式造假”等违规行为，抖音即日起实行热点内容核实机制，具体分为热点事件当事人核实和疑似演绎内容核实两项。>> 查看详情

6、国家大基金三期正式成立，注册资本 3440 亿元超前两期总和

国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）已于 5 月 24 日正式成立，注册资本达 3440 亿元人民币超前两期总和，法定代表人为张新。>> 查看详情

7、比亚迪第五代 DM 技术发布：2.9L 全球最低百公里亏电油耗、2100 公里综合续航

比亚迪 5 月 28 日晚举办了第五代 DM 技术发布暨秦 L DM-i、海豹 06 DM-i 上市发布会，正式发布了第五代 DM 技术。据比亚迪介绍，第五代 DM 技术拥有全球最高 46.06% 发动机热效率，全球最低 2.9L 百公里亏电油耗，全球最长 2100 公里综合续航。>> 查看详情

8、大招码上来，苹果公布 WWDC 2024 全球开发者大会日程安排

苹果公司今天分享了 2024 年 WWDC 全球开发者大会的日程细节，举办时间为太平洋时间 6 月 10 日至 14 日，活动口号为“大招码上来”，主题演讲时间为太平洋时间 6 月 10 日上午 10 点（北京时间 6 月 11 日凌晨 1 点）。>> 查看详情

9、首个未成年游戏退费标准发布：监护人与网游服务提供者按错担责

5 月 28 日中国互联网协会发布《未成年人网络游戏服务消费管理要求（征求意见稿）》团体标准。该标准是游戏行业首个完整的消费管理规范，可用于未成年人游戏消费退费纠纷解决，也可为相关行政部门、司法机关提供参考。>> 查看详情

10、法拉第未来：可能永远无法实现或维持盈利

法拉第未来 (FFIE.O) 在财报中表示，公司可能会产生不可预见的费用，或者在交付 FF 91 系列时遇到困难和延迟，因此可能永远无法产生足够的收入来维持自身的运营。尽管 FF 已经开始首次交付 FF 91 系列，但由于各种原因，包括 FF 91 系列及其相关服务的需求不足、车辆服务和保修成本、竞争加剧、宏观经济环境挑战、监管变化以及本文讨论的其他风险，FF 可能永远无法实现或维持盈利。FF 在财报中还表示，截至 2023 年 12 月 31 日，已经销售了 4 辆 FF 91 Futurist，出租了 6 辆。预计在不久的将来，FF 91 系列将成为其在市场上唯一的生产车型。>> 查看详情

11、国务院：逐步取消各地新能源汽车购买限制

国务院印发《2024—2025 年节能降碳行动方案》，其中提到，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。推进老旧运输船舶报废更新，推动开展沿海内河船舶电气化改造工程试点。到 2025 年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较 2020 年降低 5%。>> 查看详情

12、中国消费者诉苹果反垄断案一审宣判：苹果有市场支配地位，但未滥用

据第一财经报道，5 月 29 日，上海知识产权法院宣布了中国首例消费者起诉“苹果”垄断案的一审判决结果。法院认定苹果公司在中国软件市场拥有市场支配地位，但并未滥用该地位，驳回原告金某的诉讼请求。

IT之家搜索获悉，2021 年初，上海用户金某在苹果手机应用商店购买 App 时发现，其只能选择 Apple Pay 这唯一一种支付方式，而无法选择微信支付和支付宝等常用的移动支付方式。同时，该用户发现，由于开发者需要向苹果支付交易金额 30% 的佣金（即“苹果税”），故相同的应用产品，消费者在苹果应用商店的购买价高于安卓应用商店的购买价。>> 查看详情

13、自定义 GPT 等 GPT-4o 新功能现已向 ChatGPT 全体用户免费开放

ChatGPT 免费用户现已能够尝试自定义 GPT 模型、分析图表等其他 GPT-4o 新功能。当然，OpenAI 在推出 GPT-4o 就承诺它将免费向所有用户开放，而付费用户的优势在于“拥有免费用户五倍的容量限制”。>> 查看详情

14、萝卜快跑被投诉严重影响交通，公司回应：与事实严重不符，已报案

萝卜快跑 5 月 29 日回应表示，“近日出现的恶意投诉、虚假事故等网络内容，经核查、取证，确认与事实严重不符。对于上述混淆视听、操纵舆论的黑水军行为，我们已第一时间向公安机关报案。目前，公安机关已立案侦查。”>> 查看详情

15、特斯拉“车顶维权”当事女车主被判公开致歉、赔偿 17 万元

2021 年 4 月 19 日的上海车展期间，特斯拉车主张女士现场爬上一辆展车车顶大喊“特斯拉刹车失灵”，一度引起各方热议。上海市青浦区人民法院 5 月 30 日下午对此案作出一审判决：张女士公开发表致歉声明，并赔偿特斯拉（上海）有限公司各项损失合计 172275 元。>> 查看详情

16、禁止汽车单踏板完全刹停，制动系统新国标征求意见稿发布

据工信部 5 月 27 日公告，按照《中华人民共和国标准化法》和《强制性国家标准管理办法》，工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《乘用车制动系统技术要求及试验方法》等五项强制性国家标准的制修订，已形成征求意见稿，现公开征求社会各界意见。

对于 A 型及同时具有 A 型和 B 型电力再生制动系统的车辆，在前进挡下通过松开加速踏板实现的制动作用不能使车辆减速至停车。>> 查看详情

17、消息称特斯拉正推动 FSD 在中国落地，计划今年推送并引入订阅制

路透社消息，特斯拉中国正在准备向有关部门备案其 FSD 功能，以便在今年推送这一功能。

虽然特斯拉 FSD 还未在中国市场推送，但早在 Model 3 发售时，FSD 就已随车销售，售价 6.4 万元，他们还计划在中国推出 FSD 订阅制，价格可能为每月 98 美元（约 711 元人民币）。>> 查看详情

18、问界新 M7 焕新发布会

5 月 31 日，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东主持汽车发布会 —— 问界新 M7 焕新发布会。

预售价 45-55 万元，鸿蒙智行首款行政级旗舰轿车享界 S9 发布：首发华为 ADS 3.0 智能驾驶 >> 查看详情

问界新 M7 Ultra 汽车 28.98 万元起：上市即交付，华为智驾、底盘大提升 >> 查看详情

余承东：截至 2024 年 5 月，华为 ADS 智驾总里程已超 2.2 亿公里 >> 查看详情

余承东再放豪言：特斯拉 FSD 入华后，华为智驾有信心干翻对手 >> 查看详情

余承东：华为、江淮合作的智选车品牌首款车型明年春季上市 >> 查看详情

华为余承东再回应山西运城问界 M7 车祸：AEB 不能 100% 避免事故发生，极限场景神仙都做不到 >> 查看详情

19、微信被要求降低移动支付市场份额？官方否认

据“金融一线”消息，5 月 31 日市场传言称腾讯被要求降低微信移动支付市场份额，消息人士表示，以上信息为谣言。>> 查看详情

20、消息称字节跳动重新做游戏，停止出售游戏业务

晚点 LatePost 消息，5 月 31 日，字节跳动游戏业务宣布最新调整，张云帆加入字节游戏，作为字节游戏业务的第一负责人，向字节跳动人力资源负责人华巍汇报。

目前字节跳动已停止出售游戏业务，新的游戏工作室 —— 上海 ZERO36 工作室已经组建，其负责人 Hades 向张云帆汇报，工作室包含《海贼王热血航线》《初音未来》《花亦山心之月》等项目。>> 查看详情

21、人类首次月背采样返回将实施！嫦娥六号成功着陆月背南极-艾特肯盆地

6 月 2 日 6 时 23 分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体在鹊桥二号中继星支持下，成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区。

嫦娥六号着陆器携带的有效载荷将按计划工作，开展科学探测任务。嫦娥六号任务国际载荷中欧空局月表负离子分析仪、法国月球氡气探测仪即将开机工作，意大利激光角反射器完成部署。>> 查看详情

22、英伟达预告下一代 Rubin GPU 架构：HBM4 显存、Vera CPU，2026 年推出

6 月 2 日晚间，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在台北国际电脑展（COMPUTEX）开幕前发表主题演讲。黄仁勋分享了新半导体技术路线图，该路线图将每年更新。他首次宣布了 Rubin 平台，它将配备新 GPU、基于 Arm 的新 CPU—Vera，以及采用 NVLink 6、CX9 SuperNIC 和 X1600、并融合 InfiniBand / 以太网交换机的高级网络平台。Rubin 将作为 Blackwell 的下一代平台。黄仁勋透露，将于 2026 推出的 Rubin 平台采用 HBM4 高带宽内存产品。>> 查看详情

23、磨铁图书对京东无限期停止发货，曾出品《盗墓笔记》《明朝那些事儿》等

磨铁集团创始人、董事、CEO 沈浩波表示，在磨铁已经全面对京东停止发货，并一再对京东低价乱价扰乱市场秩序的行为表达反对的情况下，京东依然无视我们的诉求，要继续强行让我们的产品参加他们的低价促销。这是在反复用脚踩着我们的脸在地上摩擦。>> 查看详情

24、闲鱼 App 上线“小刀”功能，号称“砍价区间可控、不用担心买家屠龙刀”

闲鱼 App 6 月 1 日上线商品“小刀功能”，用户可以商品编辑页面中设置相关信息，号称“不用担心买家屠龙刀”，官方描述称“卖家可在商品目录中设置小刀优惠金额上限，买家下单前可通过小刀游戏随机获取优惠金额”，相关“小刀优惠”有效期为 24 小时，号称可以“有效促进买家尽快下单”。>> 查看详情

比亚迪第五代 DM 技术发布暨秦 L DM-i、海豹 06 DM-i 上市发布会专题

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