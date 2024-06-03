微软 Edge 浏览器 2024 年 5 月桌面市场份额创历史新高，首次突破 13%

IT之家 6 月 3 日消息，Statcounter 发布了 2024 年 5 月的浏览器市场份额数据。报告显示，微软 Edge 浏览器在桌面端的市场份额创历史新高，首次突破 13%，达到 13.13%。

IT之家附 2024 年 5 月桌面端浏览器份额数据如下：

Chrome：64.88%（-1.06%）

Edge：13.13%（+0.31%）

Safari：8.8%（+0.36%）

Firefox：6.64%（-0.03%）

Opera：3.23%（+0.14%）

360 Safe：1.09%

而在移动端，Chrome 和 Safari 仍占据主导地位，市场份额分别达 65.94% 和 23.47%；三星互联网、Opera、UC 浏览器、Firefox 也位列排行榜。

Google Chrome 份额 65.94%（+0.19%）

Apple Safari 份额 23.47%（-0.30%）

Samsung Internet 份额 4.43%（+0.06%）

Opera 份额 2.16%（-0.02%）

UC Browser 份额 1.48%（+0.03%）

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