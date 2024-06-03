丰田汽车就认证违规问题致歉，卡罗拉、皇冠等七款车型测试方法不符合政府标准

IT之家 6 月 3 日消息，丰田汽车今日公告称，根据日本国土交通省的指示，于今年 1 月 26 日对其车型认证申请进行了调查。尽管调查仍在进行中，但有七款车型（包括部分自 2014 年起已停产的车型）的测试方法与政府标准不符，该公司已于 5 月 31 日向日本国土交通省报告了这一情况。

▲ 以上为官网机翻截图

据悉，问题车型认证申请涉及三款量产车型（卡罗拉 Fielder / Axio 和 雅力士 Cross）的行人和乘员保护测试数据不充分，以及四款停产车型（皇冠、Isis、Sienta 和 RX）的碰撞测试和其他测试方法错误。

丰田汽车在公告中致歉，并表示相关车辆已通过彻底的内部验证，不存在违反法律法规的性能问题。 因此没有必要停止使用受影响的车辆，但从即日起将暂时停止目前在日本生产的三款车型的发货和销售。

据IT之家稍早报道，日本国土交通省 6 月 3 日发布消息，鉴于日本大发工业等公司在获取汽车和发动机量产所需型号认证的过程中接连发生违规行为，日本国土交通省指示共 85 家汽车生产公司调查是否存在类似情况。截至 5 月底，丰田汽车、马自达、雅马哈发动机、本田技研工业和铃木共 5 家公司在车辆性能测试等方面存在造假行为，日本国土交通省将根据道路运送车辆法对这 5 家公司进行调查。

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