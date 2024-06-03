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英伟达 NVIDIA App 测试版更新：支持 AV1 格式录制视频、一键性能调优

2024/6/3 16:04:14 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
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感谢IT之家网友 Withal 的线索投递！

IT之家 6 月 3 日消息，NVIDIA App 将 NVIDIA 控制面板、GeForce Experience 和 RTX Experience 整合，目前仍在测试阶段。

这次测试版更新将支持 120 FPS AV1 视频录制，引入一键 GPU 性能调优，改进 NVIDIA App 浮窗，进一步改善用户体验。

IT之家附 NVIDIA App 下载链接：点此下载（新版本将于 4 日下午 6 点后更新）

▲ NVIDIA App 界面

本次更新引入了对 AV1 格式的 SDR 及 HDR 视频编码的支持，提高了录制的清晰度和质量。游戏玩家能够选择以每秒 120 FPS 帧率进行录制，以获得更流畅、更具沉浸感的播放体验。

GeForce RTX 40 系列显卡和笔记本电脑 GPU 配备第八代硬件视频编码器并支持 AV1 格式编码，与 H.264 相比，玩家可以使用 AV1 以相同的比特率录制更高质量的视频

▲ 4K 120fps / 10Mbps 下 H.264 与 AV1 录屏画质对比

GeForce RTX 台式电脑显卡和笔记本电脑的用户可以使用性能面板和一键自动 GPU 调优来监测 GPU 并发挥其能力。

这项功能可以扫描用户的系统性能特征并提供一键自动 GPU 调优，从而优化用户的 GPU 性能。自动 GPU 调优器也会对用户的 GPU 执行常规检查扫描，以确保用户始终都拥有理想的调优配置文件。

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关键词：英伟达控制面板

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