英伟达 NVIDIA App 测试版更新：支持 AV1 格式录制视频、一键性能调优

IT之家 6 月 3 日消息，NVIDIA App 将 NVIDIA 控制面板、GeForce Experience 和 RTX Experience 整合，目前仍在测试阶段。
这次测试版更新将支持 120 FPS AV1 视频录制，引入一键 GPU 性能调优，改进 NVIDIA App 浮窗，进一步改善用户体验。
IT之家附 NVIDIA App 下载链接：点此下载（新版本将于 4 日下午 6 点后更新）
本次更新引入了对 AV1 格式的 SDR 及 HDR 视频编码的支持，提高了录制的清晰度和质量。游戏玩家能够选择以每秒 120 FPS 帧率进行录制，以获得更流畅、更具沉浸感的播放体验。
GeForce RTX 40 系列显卡和笔记本电脑 GPU 配备第八代硬件视频编码器并支持 AV1 格式编码，与 H.264 相比，玩家可以使用 AV1 以相同的比特率录制更高质量的视频。
GeForce RTX 台式电脑显卡和笔记本电脑的用户可以使用性能面板和一键自动 GPU 调优来监测 GPU 并发挥其能力。
这项功能可以扫描用户的系统性能特征并提供一键自动 GPU 调优，从而优化用户的 GPU 性能。自动 GPU 调优器也会对用户的 GPU 执行常规检查扫描，以确保用户始终都拥有理想的调优配置文件。
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