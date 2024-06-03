一年可省燃油 600 余吨，我国首套 5M 大尺寸风力助推转子发布

IT之家 6 月 3 日消息，中国船舶七〇二所下属中船（上海）节能技术有限公司（CMES-Tech）研制的创新型船舶节能装置 5M 大尺寸风力助推转子正式发布。该装置将突破大型船舶节能减排技术“瓶颈”。

此次发布的 5M 级尺寸大型风力助推转子属于国内自主研发产品，直径 5 米、高 25 米，旨在解决 8 万吨及以上运输船的节能减排和碳强度指标（CII）评级提升问题。

该装置视船舶甲板空间最多可安装 5 台，最高节能效果可达 20% 。以 8.2 万吨散货船安装 3 台设备为例，一年可节省燃油 600 余吨，减少碳排放约 2000 吨。该装置具有以下优势：

可持续推力强

装置最大可持续推力达 260kN 以上，对驱动系统、传动系统、外筒轻量化进行优化，系统能效提升。

运行稳定性强

装置在最大可持续工作转速每分 180 转下完成耐久性测试，总体运行平稳可靠，振动、噪声、热表现、各系统的耐久性、台风恶劣天气等条件下性能测试表现良好。

检查维护便捷

内部多系统清晰分工布置，日常检查维护环境安全、便捷。

随着国际海事组织（IMO）船舶温室气体减排战略加快推进，现有船舶能效指数（EEXI）和 CII 倒逼全球航运船舶必须尽快安装使用节能减排新技术装置。利用基于马格努斯效应（Magnus Effect）工作的风力助推船舶航行已成为一种理想的船舶节能减排措施。

IT之家注：足球比赛中的“香蕉球”、乒乓球比赛中的弧线球均属于马格努斯效应实际应用。

据介绍，中船（上海）节能公司科研团队解决了转子气动力学特性、机械构造与工作机理、转子节能效果预报方法、结构设计与分析方法等 6 项关键技术，历经 12 年，完成了国内唯一散货船风力助推转子实船应用。

中船（上海）节能公司是中国船舶集团第七〇二研究所下属公司，于 2015 年成立，旨在促进船舶节能减排配套产业发展。 该公司已成为“上海市高新技术企业”“上海市专精特新中小企业”“上海市科技小巨人企业”，国家级“专精特新”重点小巨人企业。 公司有水动力节能装置、风力助推装置、气层减阻系统等三类四种拥有完全自主知识产权核心产品，为大连船舶重工、外高桥船厂、江苏扬子江船业等骨干造船厂以及中远海运集团、招商轮船等重点航运企业提供高效节能推进产品。 数据显示，中船（上海）节能公司主营产品已成功应用于 2000 余艘商船，市场占有率达国内市场 60% 以上，排名国内第一，国际前三，并取得 3%～20% 的节能效果，年均为船东节约主机燃油 20 余万吨，减少燃油费用 10 多亿元，减少 CO₂排放超过 60 万吨。

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