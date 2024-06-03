70 迈 行车记录仪 M310 上市：1296P、24 小时停车监控，169 元

IT之家 6 月 3 日消息，70 迈推出新品智能行车记录仪 M310，标价 209 元，首发到手价 169 元。

IT之家附产品详情如下：

70 迈 行车记录仪 M310 支持 2304×1296 分辨率 300 万像素录制；升级 Color Filter 工艺，官方表示色彩还原度相比 M300 提升 40%，支持微光全彩；支持夜枭影像，夜间画面清晰度得到提升。

M310 支持紧急情况录制，在碰撞、急刹、掉坑等情况下，将触发监控自动录制紧急视频，单独锁存；搭配 70 迈停车监控线，可实现 24 小时停车监控；支持 1 秒 1 帧缩时录影技术，30 分钟内容可缩短至 1 分钟。

M310 支持 App 连接，可通过 Wi-Fi 实时查看拍摄画面；支持语音控制。

M310 采用小巧机身设计，不遮挡驾驶视线；采用 Type-C 接口，通用性提升。

产品参数、安装建议如下：

需要注意的是，70 迈行车记录仪 M310 和 M300，采用随机发货的形式售卖 0，且不支持指定款式，新老款产品信息对比如下：

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