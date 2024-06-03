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一加新款平板现身 Geekbench 数据库，确认搭载骁龙 8 Gen 3 处理器

2024/6/3 20:59:12 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 6 月 3 日消息，型号为“OPD2404”的新款一加平板继通过 3C 认证后，现已现身 Geekbench 跑分数据库，确认其将搭载骁龙 8 Gen 3 处理器。

Geekbench 跑分数据

跑分信息显示 OPD2404 平板隶属于一加品牌而非 OPPO 品牌，搭载“1+5+2”架构的骁龙 8 Gen 3 处理器，测试机型使用 8GB 内存。

IT之家此前报道，该款平板已经通过 3C 认证，搭载 67W 快充，爆料信息总结如下：

  • 屏幕：12.1 英寸 3K 7:5 LCD，分辨率 3000*2120p ，304PPI，900nit 亮度

  • 影像：8MP / 13MP

  • 性能：骁龙 8 Gen 3 + 16GB + 512GB；

  • 续航：9510mAh 电池 + 67W 有线快充

  • 其他：USB 3.2 Gen1 接口，Pencil2 智能笔，杜比视界、杜比全景声、 2D 面部识别

此前爆料称该平板有望已提档至“6 月底 - 7 月初”发布。

相关阅读：

一加新款平板通过 3C 认证：支持 67W 快充，预计搭载骁龙 8 Gen 3 处理器

消息称“部分”骁龙 8 Gen 3 手机 / 平板电脑提至“6 月底 - 7 月初”发布

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关键词：一加平板

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