一加新款平板现身 Geekbench 数据库，确认搭载骁龙 8 Gen 3 处理器

IT之家 6 月 3 日消息，型号为“OPD2404”的新款一加平板继通过 3C 认证后，现已现身 Geekbench 跑分数据库，确认其将搭载骁龙 8 Gen 3 处理器。

跑分信息显示 OPD2404 平板隶属于一加品牌而非 OPPO 品牌，搭载“1+5+2”架构的骁龙 8 Gen 3 处理器，测试机型使用 8GB 内存。

IT之家此前报道，该款平板已经通过 3C 认证，搭载 67W 快充，爆料信息总结如下：

屏幕：12.1 英寸 3K 7:5 LCD，分辨率 3000*2120p ，304PPI，900nit 亮度

影像：8MP / 13MP

性能：骁龙 8 Gen 3 + 16GB + 512GB；

续航：9510mAh 电池 + 67W 有线快充

其他：USB 3.2 Gen1 接口，Pencil2 智能笔，杜比视界、杜比全景声、 2D 面部识别

此前爆料称该平板有望已提档至“6 月底 - 7 月初”发布。

相关阅读：

《一加新款平板通过 3C 认证：支持 67W 快充，预计搭载骁龙 8 Gen 3 处理器》

《消息称“部分”骁龙 8 Gen 3 手机 / 平板电脑提至“6 月底 - 7 月初”发布》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。