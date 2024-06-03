Zoom 创始人谈视频会议未来：数字人“代劳”参会，本人可抽出时间陪伴家人

IT之家 6 月 3 日消息，视频会议平台 Zoom 创始人袁征（Eric Yuan）日前接受外媒 The Verge 采访，谈到了视频会议这一新兴会议形式的未来发展。

袁征先前在思科工作，后续创办了 Zoom，并意识到有机会使视频会议更加简单易用。而在当下，袁征希望 Zoom“不仅仅”是一个视频会议平台，而是在企业软件领域与微软、谷歌一较高下，力图把文档、邮件和其他生产力工具做得像“聊天平台”一样。

现如今各行各业都在拥抱 AI，Zoom 也不例外，并在 AI 领域投入了巨资。袁征表示，AI 在工作中的一大好处，就是所有人都能创造一个“数字孪生”—— 其本质上是本人的一个“深伪”化身。这个“数字孪生”可以代表用户去参加 Zoom 视频会议，甚至在用户自己把时间花在更重要的事情（例如陪伴家人）时，代替自己做出决策。

袁征进一步补充说，实现这一目标的前提是用户可以控制所有的数字孪生。某些情况下，用户的多个数字孪生会根据训练的内容而展现出不同的特征。例如，一个数字孪生更像销售专家、另一个数字孪生更像资深工程师。“这就是人工智能充满不确定性的原因，但在现实中，它一定会实现。”

据IT之家此前报道，Zoom 去年已经在服务条款中明确，在未经用户许可的情况下，不会利用用户的数据，来培训生成式 AI。

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