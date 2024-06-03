华为张平安：3/5nm 肯定得不到，能解决 7nm 就非常好

IT之家 6 月 3 日消息，根据网上流传的一段视频，华为常务董事张平安在 2024 中国移动算力网络大会上谈到了“算力网络时代我们的创新方向”问题。

对于众所周知的中国芯片现状，张平安表示：“我们肯定是得不到 3nm，肯定得不到 5nm，我们能解决 7nm 就非常非常好。”

张平安还认为，中国芯片创新的方向，必须依托于我们芯片能力的方向，不能在单点的芯片工艺上，而是应该在系统架构上（发力），发挥我们在带宽上的能力，希望用空间、用带宽、用能源来换取我们在芯片上的缺陷。

IT之家查询获悉，张平安目前担任华为云 CEO，而此次演讲的主题是“共建智能世界云底座，让 AI 重塑千行万业”。

华为云正大力发展算力网络。今年 3 月底，华为云与贵州贵安新区管理委员会正式签署合作协议，华为云将在贵安新区建设华为云智算基地，并以全力打造“全球最大领先的智算中心”为目标。

而在 5 月的第七届数字中国建设峰会期间，由华为主办的“建一张网，慧一座城”城市一张网高峰论坛活动在福州三坊七巷举行。华为发布了“城市一张网 2.0”总体架构，重点把数据要素网、城市算力专网纳入“城市一张网 2.0”的顶层规划蓝图，同时更好驱动城市光网加速建设。

而在 AI 芯片方面，华为去年才开始挑战英伟达，消息人士称，华为今年将大幅增加其昇腾 910B 芯片的出货量，该芯片在一些关键指标上优于英伟达 H20。

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