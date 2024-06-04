游戏《合金弹头：战略版》Steam 上架：GTX650 起步、支持简中、今秋发售

IT之家 6 月 4 日消息，由 Leikir Studio 开发，Gamera Games 发行的回合制策略游戏《合金弹头：战略版》已于昨天宣布游戏将于今秋发售，目前游戏已经上架 Steam 商店，其中显示本作支持简体中文，游戏试玩版将在 6 月 10 日至 17 日的 Steam 新品节上限时上架。

在配置方面，本作需要 GTX650 / HD 7770 显卡起步，IT之家整理如下：

最低配置

处理器：英特尔酷睿 i5-3470 或 AMD FX-8370

RAM：4GB

显卡：英伟达 GeForce GTX 650 (2GB) 或 AMD Radeon HD 7770 (2GB)

推荐配置

处理器：英特尔酷睿 i5-8400 或 AMD 锐龙 5 2600

RAM：8GB

显卡：英伟达 GeForce GTX 660 (2GB) 或 AMD Radeon HD 7870 (2GB)

相比于过去的经典合金弹头作品，这款《合金弹头：战略版》据称将在深入的战略元素的基础上融入了 RPG 等机制，能够为玩家带来全新的游玩体验，IT之家附游戏商品页信息如下：点此访问

游戏官方介绍：

《合金弹头：战略版》是 SNK 授权 Leikir Studio 开发的全新作品，由 Gamera Games 与 Dotemu 联合发行。在秉承系列经典角色和美术风格的同时，融入了 roguelike 和动态战术 RPG 等诸多元素。马可、塔马、菲奥、英里等《合金弹头》系列经典角色也将尽数回归。 探索《合金弹头》系列的首款战术 RPG 游戏

通过纯手绘地图体验巨大的可玩性

享受还原经典，而又令人惊叹的像素艺术画面

与你的小队一起面对具有挑战性的全新游戏机制

挑战合金弹头系列中的标志性 BOSS

选择经典的人物角色，打造完美的战斗小队

运用连击在史诗般的战斗中探索击败敌人的最佳方式

游戏图赏：

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