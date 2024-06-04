福特欲从中国取经，打造价格亲民的电动汽车

IT之家 6 月 4 日消息，福特汽车首席执行官吉姆・法利 (Jim Farley) 希望效仿当年亨利・福特推出 Model T 的壮举，为美国大众提供价格实惠的电动汽车。然而，盈利难是摆在福特面前的一大难题。鉴于中国在电动汽车领域的战略性投入取得了巨大成功，福特也希望在美国复制这一模式，并与比亚迪等中国车企展开竞争。

法利表示，福特下一代电动汽车将不仅“盈利”，而且“对大多数美国人来说也负担得起”。

法利透露，福特计划推出的新款电动汽车将“与业内最佳产品竞争”。目前，福特认为这些电动汽车来自中国。

法利在接受雅虎财经采访时表示，中国在电动汽车领域的战略性投入已经取得了成功，福特希望将这种成功复制到美国市场。

为了实现这一目标，福特秘密研发了一个小型电动车平台，以生产更实惠的车型。同时，为了优先推出小型电动汽车，福特还推迟了更大尺寸的三排电动 SUV 的上市计划。

法利透露，福特组建了一个由“世界上顶尖电动汽车工程师”组成的小型“特别项目团队”来开发新平台。这个团队中“聚集了很多特斯拉和苹果的前员工”，这标志着这家拥有 120 年历史的汽车制造商正在进行战略转型。

法利表示：“他们正在设计一种截然不同的解决方案，这是一款成本更低、使用更小电池和不同化学原料的产品。”

IT之家注意到，福特改变计划的一个重要原因是成本问题。法利提到，含有钴、锂和镍的三元锂电池非常昂贵且笨重。例如，F-150 Lightning 的电池成本可能高达“3 万至 4 万美元”。

福特高层表示，该公司率先在其位于密歇根州马歇尔的工厂投资更低成本的电池技术。法利声称，福特也将率先将这项技术推向美国消费者。

据法利透露，福特正在与全球电池巨头宁德时代合作，学习其知识产权并自主生产电池。这就是福特在马歇尔工厂要做的事情。

当被问及为什么中国在电动汽车领域做得如此出色时，法利提出了一个观点，即政府和竞争对手的快速支持是中国成功的关键因素。

值得一提的是，由于电动汽车需求低于预期，福特还计划增加混合动力车型的产量。

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