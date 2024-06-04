微软推出 Word“审批”加载项：轻松创建和管理工作审批流程

IT之家 6 月 4 日消息，微软面向所有拥有 F1 及以上级别的 Microsoft 365 订阅用户的 Word 应用推出了一款名为“审批（Approvals）”的加载项（add-in），旨在帮助用户更轻松地创建和管理工作审批流程。

IT之家注意到，此前微软已经在 Teams 软件中提供了“审批”应用，但该应用无法将审批流程与 Word 文档直接关联。而此次推出的 Word 加载项则解决了这一问题。

微软表示：“通过将‘审批’加载项集成到 Word 中，用户可以直接针对正在处理的特定文档创建审批请求。该加载项同时也允许用户查看以往针对该文档发起的审批历史记录。审批人可以直接在 Word 文档中回复请求，而无需再跳转到 Teams 的 ‘审批’ 应用中进行操作。”

F1 及以上级别的 Microsoft 365 订阅用户可以按照以下步骤访问并使用该加载项：打开 Word 应用，依次点击“首页” > “加载项”，然后输入“审批”并选择相应的加载项进行安装。

安装完成后，想要新建审批流程的用户可以在“审批”面板中点击“新建审批请求”按钮。随后，用户可以选择新建一个审批流程或是使用预先创建的审批模板。填写完审批详情后，点击“发送”按钮即可完成创建。

对于使用 Word 响应他人审批请求的用户，该加载项会在“审批历史”部分显示相关请求。用户可以选择“批准”或“拒绝”按钮进行操作。如果选择“拒绝”，还可以输入附加评论解释拒绝原因。

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