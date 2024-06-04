收购 8 个月，游戏《正当防卫》开发商 Avalanche 宣布关闭蒙特利尔工作室解雇 50 名员工

IT之家 6 月 4 日消息，《正当防卫》游戏开发商 Avalanche Studios Group（雪崩工作室）今天发布新闻稿，宣布将关闭位于蒙特利尔和纽约的两家工作室，并解雇 50 名员工。

▲ Avalanche Studios Group 最著名的游戏《正当防卫》系列

不过参考IT之家先前报道，雪崩工作室在 2023 年 10 月才收购了当时被称为“Monster Closet”的现蒙特利尔工作室，至今仅仅过了 8 个月。

这是一个非常困难的决定，但我们认为有必要确保公司有一个稳定和可持续的未来，我们现在的重点是支持员工们度过这个充满挑战的时期。我们感谢那些离开的人的做出的宝贵贡献，并继续致力于为我们的玩家创造令人难以置信的游戏体验。

目前 Avalanche Studios Group 正在开发《走私（Contraband）》，该游戏将由 Xbox Game Studios 发行，面向主机和 PC。这款全新的 IP 被描述为“一个设定在虚构的 1970 年代 Bayan 世界中的走私者天堂”，将侧重于车辆战斗。

▲ 《走私（Contraband）》游戏演示，图源微软

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