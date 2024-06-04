6 月 15 日起京港、沪港间开行夕发朝至高铁动卧列车，旅行时间压缩近一半

IT之家 6 月 4 日消息，中国铁路微平台官宣，6 月 15 日起，北京西、上海与香港红磡站间开行的普速直通车 Z97/98、Z99/100 次提质升级为北京西、上海虹桥与香港西九龙站间的高铁动卧列车 D909/910、D907/908 次，北京、上海至香港的全程旅行时间分别由 24 时 31 分、19 时 34 分压缩至 12 小时 34 分、11 小时 14 分，京港、沪港间实现夕发朝至，香港与内地间人员往来将更加便利。

北京西至香港西九龙站间开行的高铁动卧列车经京广、广深港高铁运行，其中，D909 次列车自北京西站 20 时 13 分开车，次日 8 时 47 分抵达香港西九龙站；D910 次列车自香港西九龙站 18 时 24 分开车，次日 6 时 53 分抵达北京西站。 上海虹桥至香港西九龙站间开行的高铁动卧列车经沪杭、杭深、广深港高铁运行，其中，D907 次列车自上海虹桥站 20 时 15 分开车，次日 7 时 29 分抵达香港西九龙站；D908 次列车自香港西九龙站 19 时 49 分开车，次日 6 时 45 分抵达上海虹桥站。

据介绍，此次开行高铁动卧列车是对原有北京西、上海与香港红磡站间普速直通车的提质升级。

一是运行品质提质升级。高铁动卧列车由 2 个二等座车厢、13 个动卧车厢、1 个餐车组成，列车设备设施更加先进，旅客乘坐更为舒适，每列车过境席位增至 600 多席，较普速直通车大幅增加。京港、沪港间实现夕发朝至，全程旅行时间较普速直通车大幅压缩。

二是通关模式方便快捷。由原普速直通车始发、终到站“两地两检”通关模式改为高铁列车统一在香港西九龙站实行“一地两检”，通关时间大幅压缩。

三是通达范围更加广泛。由原普速直通车跨境旅客仅能从北京、上海、香港三个站点出发或到达，改为旅客可在京港、沪港高铁列车沿线的石家庄、广州、深圳北、杭州东等多个站点出发或到达，旅客跨境旅行更加便捷。

四是开行日期优化调整。由原普速直通车的隔日开行改为高铁动卧列车的周五、周六、周日、周一开行模式，每周开行数量由原普速直通车的 14 列增至高铁动卧列车的 16 列，为旅客周末跨境往返提供便利。

6 月 15 日起，在京港、沪港间开行夕发朝至高铁动卧列车的同时，在香港西九龙、广州东站间增开动车组列车 3 对，在香港西九龙、深圳北站间增开动车组列车 2 对，在香港西九龙、张家界西站间首次开行动车组列车 1 对，香港与内地间按日常图、周末图、高峰图安排开行动车组列车，单日最高可达 127 对，可通达 16 个省（自治区、直辖市）。

IT之家提醒：京港、沪港高铁动卧列车车票将于 6 月 5 日 12 时起开售，旅客可通过铁路 12306 网站（含客户端）、车站售票窗口、自动售（取）票机等渠道购买。乘车时均在香港西九龙车站通过“一地两检”方式办理出入境手续。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。