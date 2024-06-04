我国 AVS 多媒体编码及虚拟现实等 6 项国家标准颁布，腾讯、阿里、三星、海思等参与编制

IT之家 6 月 4 日消息，5 月 28 日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布 2024 年第 9 号中国国家标准公告，批准 195 项推荐性国家标准和 1 项国家标准修改单。

IT之家注意到，修改单中包括 6 项 AVS 工作组组织制修订的国家标准，其中 5 项为《信息技术 高效多媒体编码》系列国家标准，1 项为 AVS 虚拟现实国家标准《信息技术 虚拟现实内容表达 第 2 部分：视频》。

本次颁布的 6 项 AVS 国家标准详细信息如下：

《信息技术 虚拟现实内容表达 第 2 部分：视频》

标准号：GB / T 44115.2-2024

由北京大学深圳研究生院、鹏城实验室、北京大学、中国科学技术大学、阿里巴巴（中国）有限公司等 21 家单位共同编制。

文件规定了虚拟现实全景视频和自由视角视频的编码表示与重建方法，包括压缩域的语法、语义以及重建过程，以及与平面视频编码标准的接口，适用于虚拟现实视频内容制作、播出、传输等应用。

《信息技术 高效多媒体编码 第 2 部分：视频》

标准号：GB / T 33475.2-2024，代替 GB / T 33475.2-2016

由北京大学、浙江大学、北京三星通信技术研究有限公司、深圳市海思半导体有限公司、中关村视听产业技术创新联盟等 27 家单位共同编制。

本标准将代替《信息技术 高效多媒体编码 第 2 部分：视频》（标准号：GB / T 33475.2-2016）。

文件规定了适应多种比特率、分辨率和质量要求的高效视频压缩方法的解码过程，适用于广播电视、数字电影、网络电视、网络视频、数字存储媒体、静止图像等视频编码。

《信息技术 高效多媒体编码 第 4 部分：符合性测试》

标准号：GB / T 33475.4-2024

由中国电子技术标准化研究院、鹏城实验室、北京全景声信息科技有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司、清华大学等 11 家单位共同编制。

文件规定了对采用 GB / T 33475.2-2024 的视频位流和 GB / T 33475.3-2018 的音频位流进行符合性测试的要求和方法，适用于位流和解码器的符合性测试，满足 GB / T 33475.2—2024 或 GB / T 33475.3—2018 所定义的要求。

《信息技术 高效多媒体编码 第 5 部分：参考软件》

标准号：GB / T 33475.5-2024

由中国电子技术标准化研究院、鹏城实验室、华为技术有限公司、北京大学、北京全景声信息科技有限公司等 11 家单位共同编制。

文件定义了满足 GB / T 33475.2-2016 和 GB / T 33475.3-2018 规定要求的参考软件，适用于数字电视广播、交互式存储媒体、直播卫星视频业务、多媒体邮件、分组网络的多媒体业务、实时通信业务、远程视频监控等应用系统开发、调试、验收。

《信息技术 高效多媒体编码 第 6 部分：智能媒体传输》

标准号：GB / T 33475.6-2024

由上海交通大学、北京三星通信技术研究有限公司、北京大学、北京工业大学、中兴通讯股份有限公司等 10 家单位共同编制。

文件规定了用于异构包交换网络下多媒体数据传输的智能媒体传输技术，涵盖数据模型、数据传输、信令、媒体呈现、HTTP / 2 直播以及自适应前向纠错编码等内容，适用于网络流媒体、网络电视和视频点播等应用。

《信息技术 高效多媒体编码 第 7 部分：图片文件格式》

标准号：GB / T 33475.7-2024

由腾讯科技（深圳）有限公司、北京大学、鹏城实验室、中关村视听产业技术创新联盟等单位共同编制。

文件规定了高效多媒体编码图片文件格式的语法描述、语义描述、封装定义，适用于互联网多媒体、游戏、数字媒体业务中动态图像、静态图像等应用领域。

从 2002 年 6 月我国成立 AVS 工作组开始，十多年来上千人的团队努力，我国自主知识产权的 AVS 应运而生。AVS3 是全球首个已推出的面向 8K 及 5G 产业应用的视频编码标准。

AVS 国际组长郑建铧此前透露，AVS 已经启动 AVS4 的标准制定，并呼吁 AVS 成员单位继续支持 AVS 下一代标准开发工作，各个厂商联合起来，一起实现技术标准共同出海，推动全球化部署。

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