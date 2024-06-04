吉利汽车与意法半导体签署 SiC 长期供应协议，深化新能源汽车转型

IT之家 6 月 4 日消息，意法半导体（简称 ST）与吉利汽车集团今日宣布，双方签署碳化硅（SiC）器件长期供应协议，在原有合作基础上进一步加速碳化硅器件的合作。

按照协议规定，意法半导体将为吉利汽车旗下多个品牌的中高端纯电动汽车提供 SiC 功率器件，帮助吉利提高电动车性能，加快充电速度，延长续航里程，深化新能源汽车转型。

此外，吉利和 ST 还在多个汽车应用领域的长期合作基础上，建立创新联合实验室，交流与探索在汽车电子 / 电气（E / E）架构（如车载信息娱乐、智能座舱系统）、高级驾驶辅助（ADAS）和新能源汽车等相关领域的创新解决方案。

意法半导体执行副总裁、中国区总裁曹志平表示，“中国是全球最大的新能源汽车市场和领先的创新市场。ST 致力于通过在本地设立的技术创新中心，以及与汽车产业链上的客户和合作伙伴建立联合实验室，更好地支持中国的汽车创新和转型升级。”

IT之家查询获悉，吉利汽车 2023 年全年总销量 168 万辆，其中新能源汽车销量 48 万辆，占吉利汽车全年总销量的 28%，同比增长达 48%。

意法半导体也在加大中国市场投资，2023 年 6 月，意法半导体宣布与中国化合物半导体龙头企业三安光电达成合资协议，在重庆新建一个 8 英寸 SiC 器件合资制造厂，以更好满足中国客户需求。

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