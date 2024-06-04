适配苹果 MagSafe：黑鲨刀锋磁吸移动电源 53 元新低（上市价 119 元）

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作者： 一乖

黑鲨 刀锋磁吸移动电源现去年 10 月上市，起售价 119 元，适配苹果 MagSafe。

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据官方介绍，这款产品采用轻薄便携设计，薄至 0.9cm，电池容量为 5000mAh。

适配磁吸手机保护壳，内置强磁阵列，隔着壳也可无线充电；内置智能监控芯片，实时监控调节设备状态，符合国家 GB / T 35590 质量标准。

这款新品的 USB-C 接口采用双向充电设计，输入功率支持 18W，输出功率支持 20W，无线充输出功率支持 5W、7.5W、10W、15W，用户可同时通过磁吸连接和有线连接为两部设备充电。

此外，黑鲨为这款产品提供了 LED 电量显示，包含 0%-25%、26%-50%、51%-75%、76%-100%、磁吸充电灯在内的五个档位。

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