Key 社经典游戏《Kanon》将推 Steam 版，Switch 版同步支持简体中文

IT之家 6 月 4 日消息，游戏发行商 PROTOTYPE 今日在 X 平台表示，Steam 版《Kanon》即将推出，支持简体中文、日语和英语，同时 Switch 版《Kanon》将更新支持简体中文和英语（卡带版与数字版均支持），官方没有透露具体的日期。

IT之家注意到，目前 Steam 已经上线了《Kanon》主页，页面显示，与以往的 Windows 版本相比，Steam 版的《Kanon》将增加完整配音（主人公语音仅限部分场景），支持在平板电脑或 Steam Deck 上通过触控操作进行游戏。

《Kanon》是 Key 社于 1999 年 6 月 4 日所推出的 Galgame，距今已有 25 年，累计销量超过 30 万。由东映动画负责的 13 集动画于 2002 年播放，京都动画负责的 24 集动画于 2006 年至 2007 年播放。

▲ 《Kanon》动画海报

2023 年 7 月，日本游戏公司 Visual Art's 宣布成为腾讯子公司，旗下“Key 社”品牌也归腾讯所有，腾讯表示不会干涉其创作。

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