杭昌高铁黄昌段 6 月 5 日起推出 20 次 / 90 日计次票、60 次 / 30 日定期票

IT之家 6 月 4 日消息，IT之家从中国铁路官方获悉，6 月 5 日起，铁路部门推出杭昌高铁黄昌段 20 次 / 90 日计次票以及 60 次 / 30 日定期票，为频繁往返的旅客带来便利。

此次推出的“定期票”“计次票”产品覆盖南昌南、南昌东、进贤北、余干、鄱阳、乐平北、景德镇北、浮梁东、祁门南、黟县东以及黄山北 11 个站点。

购买 30 日“定期票”的旅客，可在 30 天有效期内，最多乘坐 60 次在杭昌高铁黄昌段开行的列车。购买 20 次“计次票”的旅客，可在 90 天有效期内，最多乘坐 20 次在杭昌高铁黄昌段开行的列车。

两种车票所乘坐区间的出发、到达站及席别均需要旅客在购买本产品时指定，购票后，旅客可直接刷证检票乘车，无需每次单独购票，简化出行流程。

30 日“定期票”、20 次“计次票”为全价成人票，仅限乘车人本人使用，有效期从首次乘车之日起计算，铁路畅行会员购买和使用产品后可累计乘车积分。购买“定期票”“计次票”后，旅客需在 30 天内（含当天）启用乘车，30 天内未乘车的，购买的“定期票”“计次票”将自动失效并全额退款。

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