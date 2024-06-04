10 种主题可供选择，海盗船推出 CORSAIR Custom Lab 外设定制服务

IT之家 6 月 4 日消息，海盗船于 Computex 2024 台北国际电脑展期间，正式面向美国用户推出 CORSAIR Custom Lab 外设定制服务，目前支持下列五款产品：

K65 PLUS 无线游戏键盘

M75 无线游戏鼠标

MM300 中号、大号、超大号鼠标垫

海盗船支持用户单独定制其中的一款产品，也提供了十种预设主题可供选择：Dreamscape、Topographic、Celestial、Velocity、Sci-Fi Light、Sci-Fi Dark、White Cherry、Dark Cherry、Respawn、Red Tiger。

海盗船 K65 PLUS 键盘目前支持下列定制选项：

外壳：黑色 / 白色

键帽：上述十种主题

轴体：海盗船 MLX v2 线性轴、Cherry MX Blue 与 MX Speed

可选腕托

海盗船 M75 鼠标目前支持下列定制选项：

底板：黑色、白色、浅灰色、红色、蓝色、紫色、粉色

上盖：上述十种主题与黑色、白色、浅灰色、红色、蓝色、紫色、粉色

侧键：黑色、白色、浅灰色、红色、蓝色、紫色、粉色、黄色

滚轮：黑色、浅灰色

脚贴：PTFE、玻璃

线材与接收器：黑色、白色

据海盗船介绍，Custom Lab 定制将在接下来的几个月内覆盖更多海盗船定外设产品，预计发货时间为 4-5 个工作日（IT之家注：白色键盘目前需 4-5 周）。

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。