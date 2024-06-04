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10 种主题可供选择，海盗船推出 CORSAIR Custom Lab 外设定制服务

2024/6/4 20:59:50 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 4 日消息，海盗船于 Computex 2024 台北国际电脑展期间，正式面向美国用户推出 CORSAIR Custom Lab 外设定制服务，目前支持下列五款产品：

  • K65 PLUS 无线游戏键盘

  • M75 无线游戏鼠标

  • MM300 中号、大号、超大号鼠标垫

CORSAIR Custom Lab 网站

海盗船支持用户单独定制其中的一款产品，也提供了十种预设主题可供选择：Dreamscape、Topographic、Celestial、Velocity、Sci-Fi Light、Sci-Fi Dark、White Cherry、Dark Cherry、Respawn、Red Tiger。

海盗船 K65 PLUS 键盘目前支持下列定制选项：

K65 PLUS 键盘

  • 外壳：黑色 / 白色

  • 键帽：上述十种主题

  • 轴体：海盗船 MLX v2 线性轴、Cherry MX Blue 与 MX Speed

  • 可选腕托

海盗船 M75 鼠标目前支持下列定制选项：

M75 鼠标

  • 底板：黑色、白色、浅灰色、红色、蓝色、紫色、粉色

  • 上盖：上述十种主题与黑色、白色、浅灰色、红色、蓝色、紫色、粉色

  • 侧键：黑色、白色、浅灰色、红色、蓝色、紫色、粉色、黄色

  • 滚轮：黑色、浅灰色

  • 脚贴：PTFE、玻璃

  • 线材与接收器：黑色、白色

主题套装购买

据海盗船介绍，Custom Lab 定制将在接下来的几个月内覆盖更多海盗船定外设产品，预计发货时间为 4-5 个工作日（IT之家注：白色键盘目前需 4-5 周）。

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：海盗船游戏外设2024台北电脑展

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