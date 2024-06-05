微软 Edge 浏览器截图工具升级：可截取整个屏幕，支持马赛克功能

IT之家 6 月 5 日消息，微软 Edge 浏览器目前拥有一个内置的截图工具，可以让用户截取浏览器窗口内容、进行注释并保存或分享。即将到来的更新将为 Edge 浏览器带来一个经过重新设计的功能更丰富的截图工具。

据 Deskmodder 发现，在 Edge Insider 项目 Canary 版本的最新测试版 128.0.2629.0 中，引入了一些功能 ID，允许用户启用经过重新设计的截图工具。启用后，Edge 不仅可以像稳定版那样仅截取当前浏览器窗口的内容，还可以截取整个屏幕。更新后的截图工具还将提供更多功能，例如添加形状、模糊敏感信息（马赛克功能）等。

除了可以截取整个屏幕之外，新版本还提供了一些额外的自定义选项。用户可以指定调用截图工具的快捷键，以及启用或禁用放大镜功能。

想要尝鲜新版截图工具的IT之家小伙伴可以按照以下步骤操作：

将 Edge Canary 更新到最新版本。前往 edge://settings/help 更新，或前往 Edge Insider 网站下载安装程序。

前往 设置 > 系统和性能，并关闭“启动增强”。

右键单击 Microsoft Edge Canary 桌面图标，选择“属性”。

进入“快捷方式”标签页，并点击“目标”文本框。

在结尾引号后加一个空格，并输入：

--enable-features=msEdgeScreenshotInWebCapture,msEdgeWebCaptureUniformExperience

保存更改并使用修改后的快捷方式启动浏览器。

按下 Ctrl + Shift + S 启动截图工具，或从主菜单中选择。

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