京东前 AI 掌门人创立公司被曝高层动荡：创始人或淡出，合伙人及多名高管离职

从去年开始，多名大企业高管离职涌入 AI 创业大潮，如今这股潮水正在退去。

近日，网传清华系大模型创业公司衔远科技人事变动，创始人、前京东 AI 掌门人周伯文已经不再主持公司事务。

新浪科技从知情人士处获悉，除了周伯文外，该公司合伙人兼营销副总裁宁宁、解决方案负责人谢伟，衔远科技销售负责人潘银，以及后来从京东招来的销售张鑫等人，均已离职。不仅如此，算法负责人陈华清也疑似离职，目前算法部门由一位周姓博士接管。

“周伯文淡出公司事务，或将赴任上海人工智能实验室主任”

衔远科技成立于 2021 年底，是一家专注于企业创新数智化的技术服务公司，公司创始团队来自京东、腾讯、字节跳动、阿里巴巴、百度、小米集团等一线互联网企业和微软、IBM 等知名科技公司，公司创始人为周伯文。

公开资料显示，在创立衔远科技前，周伯文曾担任京东集团高级副总裁、集团技术委员会主席、云与 AI 总裁，京东人工智能研究院院长。曾在美国学习并研究人工智能近 20 年，为原 IBM Research 美国总部人工智能基础研究院院长、IBM Watson 集团首席科学家，美国国籍。

据悉，周伯文淡出公司日常事务后，下一站可能是赴上海人工智能实验室担任实验室主任。自上一任上海浦江实验室主任、商汤科技创始人汤晓鸥因病离世后，该职位空缺至今已有 6 个月。后续，上海人工智能实验室方面将会公开宣告相关事宜。

对于衔远科技后续日常事宜，将由内部成立的一个决策委员会来负责。不过对于创业公司通过决策委员会来进行管理，多位人士对该公司运作模式表达了质疑：“你见过哪家创业公司用这种模式了，这决策和响应的链条得多长！”

被质疑“没产品没业务”，自研大模型迭代缓慢

对于衔远科技创始人及多位高层均先后淡出公司业务一事，上述知情人士认为，最核心的问题是：“没产品没业务，创始人就包装个人 IP，于是都走了。”

据衔远科技官网信息显示，目前公司产品主要分为 AI 应用和自研大模型两类。其中，AI 应用主要有 MODI 摹小仙 AI 营销大脑 —— 今年 4 月 25 日发布并于近期公测，AI 商拍和试用阶段的 AI 视频；自研大模型分为自研大语言模型 ProductGPT 和多模态大模型 ProductDiffusion，目前并未上线并公开发布。

由此可见，除了更侧重于应用层的 AI 营销和 AI 商拍外，目前衔远科技在当前 AI 厂商更加愿意重点凸显的底层模型能力方面，产品更新迭代速度慢于市场。

在当前全球范围开源大模型频繁发布，国内云厂商开始推进“价格战”内卷的当下，衔远科技并未正式公布的自研大模型想要脱颖而出，难度恐将进一步提升。而在公司主要的 AI 营销和 AI 商拍领域，目前多数拥有场景和 AI 技术能力的企业也纷纷亲自下场布局，后续想要实现商业订单转化，挑战不小。

新浪科技了解到，除创立衔远科技，在京东、IBM 等机构先后担任要职外，周伯文目前还担任清华大学惠妍讲席教授、电子系长聘教授，中信银行非执行独立董事，可能将赴任上海人工智能实验室主任职务，社会身份繁多。

此外，2023 年 3 月，衔远科技曾宣布完成数亿元天使轮融资，该轮融资由启明创投领投，经纬创投跟投。据透露，彼时公司在人事招聘时“OFFER 承诺高期权”，但进去后却没有最终落实，因此也存在一些内部人事纠纷。

AI 大模型创业潮退，明星公司陆续卖身

在经历了生成式 AI 的狂热发展后，近期，多家 AI 独角兽企业开始排队卖身。

就在上周，估值近 300 亿的大模型明星企业 Stability AI，传出了资金链断裂寻求合并的消息。与此同时，另一 AI 独角兽 Adept 领导层与 Meta 就出售或战略合作可能性进行谈判的消息，也随之传出。

此外，去年凭借 AI 硬件 Pin 名噪一时的 Humane，如今也步入了寻求收购的行列，被爆在与一名财务顾问接触，寻找意向买家，目标价格是 7.5 亿-10 亿美元。前谷歌杰出科学家 Yi Tay 创立的 Reka AI，也走上了寻求收购的道路。

国内方面，光年之外张贴“AI 英雄榜”两个月后草草收场之外，去年有媒体爆出，一家清华系 AI 大模型公司，在寻求 10 亿人民币估值融资的同时，也在以 1 亿美金的价格探索并购机会，彼时智谱 AI 便曾就并购事宜接触过该团队。

如今，明星创始人周伯文创立的衔远科技，再次传出了创始人淡出和合伙人、多位高管离职的劲爆内幕。

无论国内还是国外，在经历过生成式 AI 横空出世时的热闹与喧腾之后，接下来真正考验 AI 企业商业化造血能力、融资输血能力的阶段正在到来，这一过程中，注定将会有越来越多的新企业逐渐退场出局。随着资金不断向头部集中，缺乏创新能力和快速迭代能力的企业，将越来越艰难。

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