《流浪地球 2》联名：闪极 Magsafe 轿厢磁吸充电宝 84 元 4.2 折清仓

闪极于 2023 年 8 月发布了一款联名电影《流浪地球 2》的苹果 Magsafe 磁吸无线充电宝（太空电梯轿厢磁吸移动电源），采用电影中的“太空电梯轿厢”设计，容量为 5200 毫安时，上市价为 199 元。

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据悉，这款《流浪地球 2》联名 Magsafe 磁吸无线充电宝整体方面相当强调设计，官方表示，设计团队通过与制片方进行合作，将“太空电梯轿厢”设计以“可以量产使用的方式”进行呈现，但官方表示，iPhone 12 mini 和 iPhone 13 mini 受体积限制，存在遮挡摄像模组的可能性。

这款 Magsafe 磁吸无线充电宝适用于 iPhone 12 及后续机型，磁吸力达 10N，官方表示“相当于可以吸附吊起 1kg 重物”，除此之外，该充电宝支持快充保护功能，拥有 5 颗 LED 指示灯，用户可以根据亮灯情况了解当前电量。

具体功能性部分，支持 USB-C 接口有线充电，与无线充电同时使用，最多可以同时为两台设备进行充电，有线充电支持 20W 快充，无线充电支持 7.5W 充电，电池容量为 5200 毫安。

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