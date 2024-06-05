屏幕黑边 1.15mm“全球最窄”，苹果 iPhone 16 Pro Max 玻璃盖板数据首曝

IT之家 6 月 5 日消息，据博主 @刹那数码 爆料，苹果 iPhone 16 Pro Max 玻璃盖板数据首曝，屏幕黑边仅 1.15mm。

▲ IT之家小伙伴也投稿了一张盖板图案的爆料图片

如果爆料的信息属实，那么苹果 iPhone 16 Pro Max 的屏幕边框将比三星 Galaxy S24 更窄，成为全球边框最窄的手机。这一信息与博主 @i 冰宇宙 爆料的 1.153mm 基本一致。

该博主还称，iPhone 16 Pro Max 如果算上缝，就是用户经常在一些缝大的手机插纸的那个盖板与中框之间的小小的缝隙的话，那么总和是 1.347mm（真正肉眼看到的黑色部分的总和），依然是破纪录的，这个数值对应的是 iPhone15 Pro Max 1.75mm 的那个数值，而 iPhone 16 Pro Max 的 1.153mm 对应的是 15 Pro Max 1.55mm 那个盖板黑边数值。S24 + 算上缝的话 1.52mm。手机边框已经窄到了连缝都不能忽略不计的地步了。

IT之家今年 5 月 28 日报道，三星 Display 和 LG Display 已经同时获准为 iPhone 16 Pro 系列机型量产 OLED 屏幕，由于采用边框缩减结构（BRS）技术，进一步收窄屏幕边框。

苹果使用了一种名为“低压注塑成型”（LIPO）的技术成功缩小了 iPhone 15 Pro 机型的边框宽度，使其达到了 1.5 毫米（iPhone 14 为 2.2 毫米）。

而该 BRS 技术通过将内部铜线卷成更紧凑的结构来缩小手机底部显示屏的边框宽度。据报道，苹果计划将这项技术应用于所有四款即将于今年下半年发布的 iPhone 16 机型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。