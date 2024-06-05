号称“全球首款真 AI 游戏显示器”，微星展示 MEG 321URX：自带游戏“外挂”

IT之家 6 月 5 日消息，微星在 2024 台北国际电脑展上，再次展示了 MEG 321URX 显示器，并号称是“全球首款真正的 AI 游戏显示器”。

IT之家今年 1 月报道，微星在 CES 2024 大展上已经展示过这款 MEG 321URX 显示器，不过微星工作人员在 2024 台北国际电脑展上，规格虽然没有变化，但是引入了一些关键变化，除了加入灯条之外，最重要的是加入了 AI Sky Sight。

AI Sky Sight 功能就是利用 AI 引擎扫描当前正在进行的游戏，并为玩家提供更多游扩展内容。

微星在 2024 台北国际电脑展上演示了《怪物猎人》游戏，Sky Sight 会扫描显示器上的内容，在发现敌人时主动实时通知玩家，并高亮显示，相当于游戏天然的“外挂”。

官方介绍中写道：

MEG 321URX QD-OLED 采用智能图像识别技术，可检测玩家角色的血条、锐度、精神值或弹药状态，并通过内置 Spectrum 条（采用 RGB 照明）上实时更新显示。

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