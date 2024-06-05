覆盖全国高速高架路段，极越汽车 PPA 智驾覆盖增加 124 城

IT之家 6 月 5 日消息，极越 PPA 智驾官宣已全国高速高架路段 100% 覆盖，提前半年达成阶段目标。

据介绍，极越 PPA 智驾新增 124 座城市全面覆盖，新增 100 座城市高速路段和 24 座城市高架路段，PPA 智驾可用里程现已覆盖近 50 万公里。

此次 PPA 高速高架新开范围包括内蒙古、新疆、青海、东三省等地区的智驾服务。截至目前，极越 PPA 智驾的累计行驶里程已超过 340 万公里。

除了覆盖全国高速高架路外，极越 PPA 智驾还支持城市道路使用。在极越 01 汽车 V1.5.0 版本中，城区 PPA 智驾新增覆盖 100 城，累计覆盖全国 105 个城的复杂城市道路，新增深圳新开一区、宝安区。

IT之家此前报道，上个月的 Apollo Day 2024 活动上，百度 Apollo 发布了全球首个支持 L4 级自动驾驶的大模型 Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。

极越全系车型量产首发由该模型加持的纯视觉城市领航辅助驾驶 ASD（Apollo Self-Driving），号称实现“智驾全国都能开、有百度地图的地方都能开”的效果。

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