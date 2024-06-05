8499 元：联想 YOGA Air 14 新增“在桃公主”配色，6 月 8 日开售

IT之家 6 月 5 日消息，联想官方宣布 YOGA Air 14 AI 元启新增了一款明艳柔美的“在桃公主”配色，由迪丽热巴代言，将于 6 月 8 日上午 10:08 正式开售。

联想官方对于这款配色的评价是：甜美而不失清新淡雅，温暖而兼具时尚感性。

联想 YOGA Air 14 AI 元启笔记本搭载酷睿 Ultra 7 155H 处理器，板载 32GB LPDDR5x-7467 内存，还配备了 1TB PCIe 4.0 固态硬盘，售价 8499 元。

YOGA Air 14 2024 笔记本重约 1.4kg，厚 14.9mm，外观采用 PureBright 珍宝工艺，浅海贝配色灵感源自海洋贝壳的光泽。

屏幕方面，YOGA Air 14 2024 笔记本采用了一块 2.8K 120Hz 的 PureSight 超感 OLED 屏，拥有 400 尼特亮度、100% DCI-P3 色域、支持杜比视界，通过 VESA DisplayHDR True Black 500 认证。

其他方面，这款机型具备 1.5mm 韵律键盘，具有 0.3mm 键腹曲线，并配备 5.6 英寸防误触触摸板；内置 65Wh 电池，支持 Windows Hello IR 人脸识别等功能，IT之家总结该电脑接口配置如下：

左侧：HDMI 2.1、2x 雷电 4

右侧：摄像头电控开关、3.5mm 耳麦混合接口、USB-A 3.2 Gen 1

联想小天 AI 智能体由天禧大模型驱动，能够与用户在工作学习等多个场景自然交互，为用户提供更精准和个人化的服务。

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