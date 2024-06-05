智云写趣 CM15 全彩口袋灯上市：141g、15W 全彩 RGB 灯效，首发价 285 元

IT之家 6 月 5 日消息，写趣 CM15 全彩口袋灯今日上市，拥有 15W 全彩 RGB 灯效，支持 2500K-10000K 色温调节，首发 285 元。

IT之家附产品详情如下：

写趣 CM15 拥有 15W 功率，官方表示对比传统口袋灯“同体积亮 3 倍，同规格便宜 3 倍”；该口袋灯重约 141g，可放进口袋。

CM15 内置 2600mAh 电池，5W 功耗可使用 1 小时 40 分钟、10W 可使用 50 分钟、15W 可使用 35 分钟，支持 PD 供电协议；灯光可通过机身旋钮调节，支持“点按、长按和旋转”。

CM15 内置 80 颗高亮灯珠，支持 HSI 和 RGB 两种全彩模式，拥有 18 种创意光效包含：

RGB 光效

烟花

派对

警车

颜色呼吸

颜色闪烁

颜色循环

常规光效

SOS

狗仔

蜡烛

坏灯泡

闪电

电视机

频闪

爆炸

电焊

色温呼吸

色温闪烁

色温循环

写趣 CM15 全彩口袋灯底部自带标准 1/4 螺孔，可转接至相机或轻型脚架，支持手持、磁吸、平放使用；CM15 适配人像拍摄、短视频补光、静物拍摄、氛围光效、户外夜景补光、美食探店补光等场景使用。

CM15 使用定制电子回压散热系统，采用贯通式风道设计，配合变频 FOC 风扇，实现小体积散热；该口袋灯支持 15W 满功率双色温模式，峰照亮度可达 1280Lux，支持 ±10 档红绿调节功能。

智云写趣 CM15 全彩口袋灯官方定价 339 元，首发价 285 元，产品参数如下：

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