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昊铂 HT / GT 汽车获推 V2.2.0 / V2.3.0：整合网易云音乐会员、ICA 新增对车道行人、自行车避让

2024/6/6 0:29:50 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
评论：

IT之家 6 月 5 日消息，昊铂 HT / GT 汽车迎来 OTA 升级，此次升级后将整合网易云音乐会员权益，ICAO 功能新增对车道行人、自行车避让。

IT之家附此次更新内容如下：

昊铂 HT 全系

新增功能

  • 新增 QQ 音乐

  • 新增 仪表显示屏车外温度显示

  • 新增 6 张静态壁纸

  • 新增 盯盯拍应用（需在车机商城下载安装）

  • 新增 疲劳与分神提醒功能

  • 增加 全景白天模式

功能优化

  • 优化 关闭低速提示音操作

  • 优化 网易云会员权益整合

  • 优化 仪表播报提示

昊铂 HT 非 NDA 配置版本：

  • 新增 ICA 功能进入及退出的语音播报提示

昊铂 HTNDA 配置版本：

  • 新增可泊入场景：逆向斜列车位车头泊入

  • 新增 ICA 功能：在车道内对行人、自行车进行偏移避让

  • 优化泊车流程：取消“开始泊车”按钮

  • 优化 NDA 功能：优化车道选择逻辑

昊铂 GT 全系

新增功能

  • 新增 QQ 音乐应用

  • 新增 仪表显示屏车外温度显示

功能优化

  • 优化 仪表播报提示

  • 优化 网易云会员权益整合

  • 优化 关闭低速提示音操作

昊铂 GT 非 NDA 配置版本

  • 新增 ICA 功能进入及退出语音播报提示

  • 优化 ACC / ICA 功能速度上限提升

昊铂 GT NDA 配置版本

  • 新增可泊入场景：逆向斜列车位车头泊入

  • 新增 ICA 功能：在车道内对行人、自行车进行偏移避让

  • 新增 NDA 功能：当识别前方本车道存在静止车辆时，车辆提前变道避让

  • 优化方向盘报警提示功能：方向盘脱手后报警提醒时间延长至 30s

  • 优化 NDA 功能：优化车道选择逻辑

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  • 优化泊车性能

  • 优化遥控泊车功能：手机 App 遥控直入直出改为连续长按控制移动方向

昊铂 HT 2024 款汽车发布于今年 4 月 25 日，拥有 5 种配置，尺寸为 4935×1920×1700mm，轴距 2935mm，该车配备磷酸铁锂蓄电池，采用锐湃动力科技提供的永磁同步电机，最高功率 250kW，支持 800V 特高压快充，最高车速 183km/h

昊铂 GT 明日将推出“全球款”车型，该车定位纯电中型轿车，长宽高分别为 4880×1885×1455mm，轴距 2920mm。昊铂 GT 采用后驱单电机系统，最高输出功率 340 马力（250kW），最大扭矩 434 牛・米，0-100km / h 加速 4.9 秒。

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关键词：昊铂HT昊铂GT

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