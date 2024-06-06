昊铂 HT / GT 汽车获推 V2.2.0 / V2.3.0：整合网易云音乐会员、ICA 新增对车道行人、自行车避让

IT之家 6 月 5 日消息，昊铂 HT / GT 汽车迎来 OTA 升级，此次升级后将整合网易云音乐会员权益，ICAO 功能新增对车道行人、自行车避让。
IT之家附此次更新内容如下：
昊铂 HT 全系
新增功能
新增 QQ 音乐
新增 仪表显示屏车外温度显示
新增 6 张静态壁纸
新增 盯盯拍应用（需在车机商城下载安装）
新增 疲劳与分神提醒功能
增加 全景白天模式
功能优化
优化 关闭低速提示音操作
优化 网易云会员权益整合
优化 仪表播报提示
昊铂 HT 非 NDA 配置版本：
新增 ICA 功能进入及退出的语音播报提示
昊铂 HTNDA 配置版本：
新增可泊入场景：逆向斜列车位车头泊入
新增 ICA 功能：在车道内对行人、自行车进行偏移避让
优化泊车流程：取消“开始泊车”按钮
优化 NDA 功能：优化车道选择逻辑
昊铂 GT 全系
新增功能
新增 QQ 音乐应用
新增 仪表显示屏车外温度显示
功能优化
优化 仪表播报提示
优化 网易云会员权益整合
优化 关闭低速提示音操作
昊铂 GT 非 NDA 配置版本
新增 ICA 功能进入及退出语音播报提示
优化 ACC / ICA 功能速度上限提升
昊铂 GT NDA 配置版本
新增可泊入场景：逆向斜列车位车头泊入
新增 ICA 功能：在车道内对行人、自行车进行偏移避让
新增 NDA 功能：当识别前方本车道存在静止车辆时，车辆提前变道避让
优化方向盘报警提示功能：方向盘脱手后报警提醒时间延长至 30s
优化 NDA 功能：优化车道选择逻辑
710 后驱超充 Max 版
优化泊车性能
优化遥控泊车功能：手机 App 遥控直入直出改为连续长按控制移动方向
昊铂 HT 2024 款汽车发布于今年 4 月 25 日，拥有 5 种配置，尺寸为 4935×1920×1700mm，轴距 2935mm，该车配备磷酸铁锂蓄电池，采用锐湃动力科技提供的永磁同步电机，最高功率 250kW，支持 800V 特高压快充，最高车速 183km/h。
昊铂 GT 明日将推出“全球款”车型，该车定位纯电中型轿车，长宽高分别为 4880×1885×1455mm，轴距 2920mm。昊铂 GT 采用后驱单电机系统，最高输出功率 340 马力（250kW），最大扭矩 434 牛・米，0-100km / h 加速 4.9 秒。
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