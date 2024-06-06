市值首次超越 LV：ASML 股价飙升，成欧洲第二大上市公司

IT之家 6 月 6 日消息，据彭博社报道，美东时间周三，ASML Holding NV 成为欧洲第二大上市公司，其市值首次超过奢侈品集团 LVMH。

具体来看，ASML 股价周三上涨超 8%，使这家供应生产最先进半导体所需设备的公司市值达到 3770 亿欧元（IT之家备注：当前约 2.97 万亿元人民币），比 LVMH 高出约 6.41 亿欧元（当前约 50.51 亿元人民币），在欧洲上市公司中仅次于生物制药公司诺和诺德。

报道称，ASML 股价飙升得益于其最大客户 —— 台积电将在今年年底前收到 High-NA EUV 光刻机的消息。这款光刻机为 ASML 迄今为止功能最强大的产品，每台售价高达 3.5 亿欧元（当前约 27.58 亿元人民币）。对于 ASML 的投资者来说，这一消息为未来的销售情况带来了保证，因为台积电曾对该光刻机的价格表示担忧。

杰富瑞分析师 Janardan Menon 表示，台积电计划在 2025 年下半年提高下一代 2 纳米芯片的产量，但 ASML 迄今尚未收到大量订单。“预计未来数季度内会有大量订单。”

值得一提的是，同样是美东时间周三，英伟达股价大涨逾 5%，刷新历史新高，市值突破 3 万亿美元，超越苹果成为全球市值第二高的公司，仅次于微软，IT之家今日早些时候已进行详细报道。

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