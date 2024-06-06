12 年 3 个阶段，微软回顾 Surface 固件更新发展历程

IT之家 6 月 6 日消息，微软公司今天发布新闻稿，回顾了过去 12 年的 Surface 固件更新演变情况，为用户提供了无缝的用户体验。

IT之家基于博文内容，简要回顾下 3 个阶段：

初期为每台 Surface 定制固件

微软于 2012 年发布初代 Surface 和 Surface Pro 产品后，固件更新的任务非常简单，就是为这两款设备管理固件。

微软后来扩展了产品线，增加了更多设备、外形尺寸和设备类别，每种设备都有自己的特性和功能，解决问题和实现新功能成了一项烦琐的任务。

通用固件架构

微软 Surface 团队随后决定启用“共享固件架构”迎接固件更新挑战，用一种共享固件架构，为所有 Surface 设备提供一个通用内核，并针对特定设备进行扩展。

随着微软不断扩大 Surface 产品组合，新的问题也随之出现，对硬件的可扩展性和更好的灵活性，以及更高效方式推出可靠更新提出更高的要求，倒逼微软推出新的解决方案。

更灵活、更强大的固件架构

微软于是改进启用了“强大固件架构”（a robust firmware architecture），现在几乎所有的 Surface 设备都在使用这一架构。

它的特点是提高了跨平台和芯片制造商的互操作性、强大的自动化功能、代码可重用性，以及在平板电脑、笔记本电脑、底座等不同外形尺寸设备上的一致用户体验。

探索 Surface 固件未来

尽管有了这些改进，但微软表示其 Surface 固件之旅还远未结束，该公司正在不断寻找新的方法来改进其设备生态系统和固件平台。其中包括更好的传感器集成、基于 RUST 的安全措施以及各种便捷功能。

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