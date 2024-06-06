谷神星一号运载火箭 10 天内第三次发射成功，今日再度发射一箭三星

IT之家 6 月 6 日消息，IT之家从星河动力航天获悉，北京时间今日 13 时，星河动力航天公司于酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号（遥十三）运载火箭（任务代号：Love On Top），顺利将 TEE-01B 星（地球之眼 1 号卫星）、纳星三号 A 星 / B 星共 3 颗卫星与爱神星留轨试验平台送入瞬时轨道高度 545km 太阳同步轨道。

值得一提的是，这是谷神星一号运载火箭 10 天内取得的第三次发射成功。

3 颗卫星及试验平台基本信息如下：

TEE-01B 星（地球之眼 1 号卫星）：运行轨道高度 545km，可获取星下点地面像元分辨率优于 0.52m，幅宽优于 14.8km 的遥感图像。用于为我国国土资源监测、矿产资源开发、智慧城市建设、林业资源普查、生态环境监测、公共应急卫生等领域提供遥感数据服务。

纳星三号 A 星、B 星：清华大学、北京天链测控技术有限公司联合研制的两颗遥感技术验证卫星，主要进行对地遥感成像、对地光学信标导航验证。

爱神星留轨试验平台：星河动力航天公司自研的国内首个商业火箭末级留轨试验平台，其试验平台是在谷神星一号运载火箭末级的基础上，通过升级实现在轨运行能力，可为新技术、新器件、新产品的在轨试验提供低成本、便捷性验证平台。

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