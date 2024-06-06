开售 10 天立减 120 元：小米平板 6S Pro 128G 版 2579 元 6 期免息

小米平板 6S Pro 8+128G 版开售于 5 月 28 日，该平板搭载第二代骁龙 8 处理器，发售价为 2699 元。

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小米平板 6S Pro 支持平板远程控制 PC，号称可以执行“高性能”要求的任务，支持远程跑代码、渲染视频，“如同电脑就在身边”。此外，其支持无线副屏，不仅兼容小米电脑，还支持其他品牌的 Windows 系统电脑。

配置方面，该平板配有“专为生产力打造”的 12.4 英寸 3K 分辨率 3:2 比例屏幕，还有 10000mAh 电池、120W 快充、Wi-Fi 7、预装澎湃 OS。此外，该平板配备 144Hz 高刷屏、50MP 双摄、4 扬声器 + 更完整的多端新系统。

配件方面，小米平板 6S Pro 支持智能触控键盘，其采用 6 层按键布局，新增独立快捷键，支持一键调节亮度、播控音频以及“NFC 一碰传”；还有小米焦点触控笔，可作为虚拟激光笔在会议演示中使用。作为“人车家”全场景的重要一环，小米平板 6S Pro 可用作车机屏幕，也可用作家庭中控屏。

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