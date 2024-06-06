广汽曾庆洪：新能源汽车纯电占比过半后，建议相关部门研究油电同权

IT之家 6 月 6 日消息，在今天开幕的 2024 中国汽车重庆论坛期间，广汽集团董事长曾庆洪上台发言。他认为 2030 年汽车市场将形成“433”的结构：40% 混动、30% 纯电、30% 燃油车。

曾庆洪表示，之所以是这样的格局，是考虑到中国的能源结构 69.9% 都是火电发电、煤电，13% 水电，5% 核电，风电 9.1%，太阳能 3%。未来要实现零碳，就得发展新能源车。

曾庆洪也谈到了当前车市持续“内卷”的局面：赞同刚才华荣董事长（IT之家注：长安汽车董事长朱华荣）讲的“卷下去不是办法”。“企业目的是盈利，是为国家作贡献，为社会作贡献，交税、就业。现在裁员裁了多少，告诉大家广汽也裁得不少。这样下去，对社会、对国家会怎么样？”

曾庆洪认为，汽车行业应该有大局、格局，长期主义的战略，而不是眼前去“卷”。“最后我们建议什么？当新能源汽车纯电占比达到 50% 时，建议政府相关部门研究一下油电同权。怎么同权？没钱赚、没有效益，企业不可以生存。所以希望政府研究这个课题，是不是到 50% 的时候，调查一下，是不是油电同权？”

他表示，建议政府部门研究一下“油电同权”—— 在政府采购，汽车牌照、购车限制、消费补贴等各方面，研究支持新能源车和 HEV 节能车等多能源方式并行发展。

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