福田汽车与依维柯签署备忘录，开发全新一代绿色环保厢式货车

IT之家 6 月 6 日消息，6 月 4 日，福田汽车与依维柯集团在北京签署备忘录，双方将共同探索开发全新一代绿色环保厢式货车，并通过依维柯的销售渠道，在欧洲和南美市场对车辆总重 3.5 吨以下的电动厢式货车实现商业化。

福田汽车表示，依维柯集团的优势在于，其在全球拥有约 3.6 万名员工，20 家制造厂和 31 个研发中心，距离海外客户更近。不过，依维柯集团并不具备中国新能源汽车产业链的相关技术优势。目前依维柯集团的发展战略，与福田汽车高度一致。

也就是说，福田汽车出技术 + 依维柯出全球销售渠道，共同推动全新一代绿色环保厢式货车的研发和市场推广。

财报显示，2023 年，福田汽车新能源汽车销量超 4 万辆，同比增长 84%。福田汽车目标到 2025 年销售 15 万辆新能源汽车。

福田汽车 2023 年海外市场累计销量 13.1 万辆，同比增长 49.1%，连续 13 年位居中国商用车出口第一，目前海外新能源产品已覆盖全球 45 个国家和区域。

IT之家查询获悉，2023 年，福田汽车发布了多项新技术、新产品、新平台：推出首款配装独立悬架 + AMT 双配置的车型 —— 欧马可 X pro 独立悬架轻卡；发布了欧马可智蓝 ES、火星皮卡、祥菱 Q、全系自动挡产品、全系混动产品、玄武岩纤维制造的超级低碳卡车；底盘全域拓展平台架构打造的全新一代轻客图雅诺大 V；还有智蓝技术品牌、全系自动挡变速箱、混动技术等等。

在国际上，福田汽车 2023 年推出了全新一代皮卡 TUNLAND V、全新一代 AUMARK、福田银河重卡、全新微卡品牌 WONDER 等。

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