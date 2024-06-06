极星汽车与蔚来充电网络实现互联互通，可在全国 280 多座城市 2200 多座蔚来充电站补能

IT之家 6 月 6 日消息，据易车网报道，Polestar 极星今日宣布与蔚来充电网络实现互联互通。

从即日起，极星旗下的纯电车型用户可以登录极星 App，使用蔚来在全国范围内的 2200 多座充电站和超过 11000 个充电桩进行充电。这些充电桩不仅覆盖了全国 280 多座城市，还布局在 G2、G30、G40、G45 等高速主干道，以及川西大环线、318 川藏线、独库公路等热门旅游路线上。

IT之家注意到，今年 3 月极星已经与特斯拉中国达成充电网络互联互通合作，此次与蔚来合作，进一步扩大了其充电网络的覆盖范围。截至 5 月 31 日，极星自营的超级充电站已经上线 22 座，覆盖了包括北京、上海、广州、杭州、重庆、成都在内的 17 座城市。

此外，在与第三方公共充电服务商的互联互通方面，极星也取得了进展。截至目前，极星已经接入了近 75 万根充电桩资源，覆盖了全国 98% 的地级行政区。

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