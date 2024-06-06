蔚来第三品牌“萤火虫”首款车型有望今年年底国内首发亮相，售价区间 10 万-20 万元

IT之家 6 月 6 日消息，据“21 世纪经济报道”从多方独立信源处获悉，“萤火虫”首款新车计划首发中国，或将于今年年底在国内亮相，明年上半年再推向欧洲市场，子品牌 App 预计今年 12 月上线。

报道称，萤火虫所属的 Firefly 事业部负责人是蔚来助理副总裁金舸，向蔚来 CEO 李斌汇报。

蔚来总裁秦力洪在去年 1 月的一次用户面对面活动中，证实了第三品牌的存在，并称“新品牌正在紧锣密鼓筹备中”，该品牌主打小型车以及微型车市场，售价区间 10 万-20 万元，预计 2024 年第三季度在欧洲市场首发。

不过，从最新曝光的信息来看，这款新车将率先在国内市场上市，之后再在欧洲市场上市亮相。

去年 4 月，蔚来汽车总裁秦力洪在接受媒体采访时表示，“阿尔卑斯”和“萤火虫”都是蔚来的内部项目代号，并非品牌名字。“阿尔卑斯”主要面向中端市场，直接竞争对手是特斯拉、丰田、大众这些品牌的产品。“萤火虫”则是尺寸更小的车型，这两个品牌目前都在紧锣密鼓地筹备中，会在 2024 年年底前跟大家见面。

蔚来汽车 CEO 李斌表示，电动车的未来还是会分为高端品牌、大众市场、入门级等，不可能一个品牌从几万、十几万到几十万的车都有。

其中，代号为“阿尔卑斯”的品牌目前已经确认为“乐道”，预售价 21.99 万元起，将于 9 月正式上市。届时，蔚来是否会公布“萤火虫”品牌的更多消息，IT之家也会持续和关注并带来跟进报道。

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