四试告捷，SpaceX 星舰史上首次完成试飞任务

IT之家 6 月 6 日消息，虽然信号中断、机身严重受损，但 SpaceX 官方确认星舰已经成功在印度洋完成软溅落，解锁新的里程碑。

北京时间 6 月 6 日晚 20:50 左右，SpaceX 星舰点火成功，开启第四次试飞任务，随后按计划与超重型助推器完成分离。

发射约 9 分钟后，星舰成功进入预定轨道。随后，B11 超重型助推器已经成功溅落在墨西哥湾海域中。

发射约 47 分钟后，星舰开始重返大气层，相较于在这一阶段表现并不完美的第三次试飞，本次星舰选择了相对平缓的弹道，利用更多的时间使得速度缓缓下降，以减少进入高密度空气时所受到的剧烈冲击。

发射约 62 分钟后，星舰高度下降至 33km 以内，脱离通信黑障区，代表星舰成功扛住了大气剧烈的摩擦。

发射约 73 分钟后，星舰发动机在翼面竭力调整至良好的姿态后重新点火，并实现悬停，最终降落至海上，实现了本次试飞的预定目标。

在溅落前的最后时刻，视频显示星舰在大气摩擦下损坏严重，翼面几乎烧穿，信号几度中断，但仍未失控，最终成功在海上实现溅落回收。

SpaceX 表示，此次试飞的重点已不再是进入轨道，而是展现星舰和超重型火箭的回收能力，主要目标将是使用超重型助推器在墨西哥湾进行着陆燃烧和软溅落，并实现星舰受控进入。

据IT之家所知，星舰是人类有史以来最高、最强的火箭，高度达 120 米，由底部 70 米高、配备 33 台“猛禽”发动机的“超重型推进器”和顶部 50 米高、可重复利用的飞船船舱组成，其地球轨道运载能力超过 100 吨，可将货物与宇航员送往地球轨道、月球、火星甚至更远的深空。

2023 年 4 月 20 日，“星舰”火箭及飞船集成系统进行第一次试飞，但火箭升空不久后爆炸。依据法新社说法，火箭发动机出现故障，第一级助推器也没有与上面的飞船分离。

2023 年 11 月 18 日，SpaceX 公司进行“星舰”火箭第二次试飞，火箭升空不到 3 分钟后成功实现一二级分离，但此后任务控制中心与“星舰”飞船失去联系，被迫启动自毁系统。美国有线电视新闻网形容说，“星舰”第二次试飞比 2023 年 4 月尝试时走得更远。

今年 3 月 14 日，“星舰”火箭及飞船集成系统进行第三次试飞，“星舰”的第二级飞船在再入大气层阶段失去联系。

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