会员过亿：美团仍在进行组织结构调整，从而更好地支持和整合核心本地商业板块

美团今日发布了 2024 年第一季度财报：营收为 733 亿元，同比增长 25.0%。净利润为 54 亿元，而 2023 年同期为 34 亿元；调整后的净利润为 74.88 亿元，而 2023 年同期为 54.91 亿元。

财报发布后，美团点评 CEO 王兴和 CFO 陈少晖参加了分析师电话会议，对财报进行了解读。

以下为电话会议问答环节主要内容：

高盛分析师 Ronald Keung：关于公司最近的组织架构重组，该变化是否会影响按需配送、到店、酒店和旅游等板块的运营？这项业务的运营有什么变化吗？如果有，何时我们能看到重组所带来的影响？重组所追求的协同效应，对于核心本地商业板块的收入和利润率有何影响？如何量化相关的协同效应？

王兴：我们仍在进行组织结构的调整，还处于这个过程之中，为的是更好地支持和整合我们的核心本地商业板块。随着此次重组的不断向前推进，我们将逐渐地在运营方面实现更多的变化。就像我上个季度提到的，我们希望覆盖本地服务的所有类别和场景，提供从需求发现到服务完成的闭环解决方案，并且我们要确保为每一项服务提供高质量和全面的体验。所以我们的组织架构调整不仅仅是实现线上到店、酒店旅行业务在供应端的整合，更重要的是，我们希望通过这种变化实现美团平台和美团基础设施平台与我们核心业务的更好协同，也就是把我们的需求端和供应端结合起来。

未来，我们将综合地审视核心本地商业业务的总体表现、运营策略、产品开发和资源分配。我们希望通过美团平台及活力十足的美团应用为各业务提供有效的流量支持，并促进不同业务单元之间更深入的合作与协同。我们希望更好地将消费者需求同我们的平台供应相匹配，重塑我们在本地服务行业的品牌定位。

举例来说，我们正在为商家探索综合且全面的营销及运营解决方案，以拓宽他们的营销和获客渠道。帮助商家借助美团平台实现更高的运营效率和交易转化率。此外，我们还在探索采取结构化的方式进行特色推广，为的是更好地捕捉不同消费场景下的用户需求。从 5 月中旬开始，我们在几个试点城市升级了美团“神会员”会员体系，将会员权益从按需配送扩展到涵盖到店、酒店和旅行等服务，我们计划将这一丰富的会员计划逐步地推广到更多地区。

在过去的几年里，通过美团的按需配送会员计划，我们已经积累了超过 1 亿会员，会员规模的扩大不仅提高了按需配送用户的交易频率，也为餐饮商家带来了实质性的增长，并帮助他们提高了营销效率。随着我们继续整合不同业务的营销措施和会员计划，我们期望加强与一直在不断扩大的商家网络之间合作，通过这些合作，我们的会员能够从本地商业领域的所有消费类别中获得更多物有所值的产品以及多样化的服务。

总之，核心本地商业的所有业务部门连同我们的美团平台将共同努力探索创新方法以创造更大的协同效应，产品和服务的持续迭代将为商家和消费者带来全面的优质体验。这种协同效应也可以帮助我们在未来提高收入增速和盈利能力。估计还需要几个季度来释放这一变化的潜力，量化还为时过早。

杰弗瑞分析师 Thomas Chong：我有一个关于按需配送业务的问题。管理层能否分享一些关于餐饮外卖和美团到店购物业务方面的最新进展情况？鉴于当前的宏观环境和消费者情绪，我们应该如何跟踪这两项业务在二季度以及 2024 年全年的增长和财务表现？

陈少晖：关于你提到的按需配送的问题。如前所述，尽管宏观环境对于需求端产生了影响，但在最近几个月中，按需配送业务保持着健康增长的态势。不过，随着我们进入第二季度，去年的低订单基数优势消失了，二季度的同比订单增速会因此受影响，而趋向于下降到正常水平，这也反映了当前的消费环境。对于餐饮外卖，我们将持续改进自身的运营以应对不同的消费场景，预计会推动中高频用户数量及其购买频率的稳定增长。一季度，来自中高频用户的订单增速继续高于平台平均水平。

此外，“拼好饭”模式的迭代将助力更为高效地满足价格敏感型用户的需求，“拼好饭”的规模在过去几个季度中稳步扩大。用户基数和购买频率都迅速增加，单位经济效益也持续改善。我们将继续优化供给、创新商业模式并改进运营以捕捉所有场景中的需求。

对于美团闪购业务而言，其二季度以及全年的预期订单量增速要比餐饮外卖高得多，可能超过两倍，我们相信按需零售业务的增长将继续受益于数字化转型。在供应端，我们将与更多优质品牌及线下零售商合作，实现各产品类别的质量优化和选择多样，在某些场景下，如紧急需求、旅行等，更好地满足消费者需求。此外，我们也将继续拓宽长尾类别的商品选择。在消费者端，我们将把更多高频餐饮外卖用户转化为美团闪购用户，并在促销活动期间提高他们的使用频率，增强平台供应。

宏观情况将继续对美团按需配送业务的平均订单价值产生压力，然而，我们认为平均订单价值的同比变化应该会在今年下半年逐渐正常化，我们也有信心能够平衡这项业务的增长与盈利，预计二季度和全年的营业利润都将出现健康的增长。我们看到餐馆、线下零售商和品牌客户对广告有更强烈的兴趣，所以广告和商业变现方面有进一步的增长潜力。此外，我们将继续优化补贴策略，随着业务规模的扩大，我们也看到了更多的运营杠杆。

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