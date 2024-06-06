Stable Diffusion 老板跑路开新坑，被抛下的 SD3 开源成了烂摊子

Stability AI 前 CEO 的新公司，终于浮出水面：Schelling AI，就如他当初辞职跑路时所说，致力于“去中心化人工智能系统”。

△ 图源：𝕏@irfan3

这一消息，由 Emad Mostaque 本人在最新一次公开亮相中现场宣布。官网域名 schelling.ai 目前会跳转到官方 X，而官方 X 还是空号。

只关注了一个账号，是…… 索尼？？总之很神秘。

目前仅有的消息是新业务与大语言模型相关，业务方向将集中在政务、医疗保健和教育，换句话说，toB。

Emad 在活动中介绍“将大模型想象为一名毕业生 —— 你仍然需要对他们进行工作培训”。他还强调：

人工智能必须开源且透明，才能造福全社会，而不仅仅是少数人。

然而此时，距离他抛下 Stable Diffusion 及其背后公司 Stability AI，刚刚过去 2 个月时间。

被抛下的“稳定 AI”

Emad 的辞职，属实有些突然。

彼时 Stable Diffusion 3 刚发布没多久，核心团队却被曝已经集体离职。

正在动荡之中，身为 CEO 的 Emad 紧跟着辞职 + 退出董事会，无疑是扔下了一枚重磅炸弹，让外界对 Stable Diffusion 的未来感到担忧。

当时曝出的原因是，尽管表面上是“和平分手”，但 Emad 的辞职实际与核心团队出走、和投资人产生矛盾有关。

事实上，Stability AI 虽然靠 Stable Diffusion 收获广泛关注，但因为 Stable Diffusion 的开源模式，其收入模式并不明朗，频频被曝“入不敷出”。

从去年开始，就不断有 Stability AI 考虑出售公司的传闻流出。

到了今年 5 月，据 The Information 消息，这家初创公司已经面临严重现金短缺：第一季度收入不到 500 万美元，而亏损超过了 3000 万美元。

最新还被发现官方账号取关了旗下工作室 DeepFolyd，或许又有什么变故。

另外，尽管赶在 2 月份发布了 Stable Diffusion 的最新版本 Stable Diffusion 3（SD3），全面提升了 SD 的文字渲染能力、多主题提示能力和图像质量，但后续 SD3 的开源，也变得迷雾重重。

一开始，官方说的是搞完 RLHF 就开源，结果大家伙等了 3 个多月，官方放出的还是只有 API。

最新消息是，Stability AI 现任 CTO 兼联席临时 CEO Christian Laforte 承诺，会在 6 月 12 日推出 SD3 的公开预览版。但也有网友提出了新的质疑：

StablityAI 正在搞一个名为 SD3 “Medium”的模型，并假装他们在开放 SD3 的源代码。他们还有 Large 和 X-Large 版本没有发布，这才是人们原本期待的 SD3。 骗子。

也有人解释说，SD3 最初的公告中就提到，这是一系列 800M 到 8B 参数规模的模型。论文中也展示了 2B 模型的一些示例，尽管不如 8B 模型，但效果也还行。

结合这次公开亮相中 Emad 对“开源”、“透明”的强调，事情就有点 emmm……

Emad 在任职期间，也被曝出过不少黑料，包括：学历 / 工作经验造假、拖欠员工工资、诓骗投资人、挪用公款等。

Stability AI 的联创 Cyrus Hodes 甚至还就“欺诈和挪用公款”一事专门起诉过 Emad。

……

这位备受关注、又充满争议的创业者的新项目，你看好吗？欢迎在评论区留下你的看法？

参考链接

[1]https://x.com/irfan3/status/1798186824122388550

[2]http://schelling.ai

[3]https://www.theregister.com/2024/06/03/stable_diffusion_3_release_schedule/

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