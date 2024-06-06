蔚来：预计 Q2 整车利润恢复到两位数，对 NIO Power 盈利性毫不怀疑

蔚来今日发布了截至 3 月 31 日的 2024 年第一季度财报：总营收为 99.086 亿元，同比下滑 7.2%，环比下滑 42.1%。净亏损 51.846 亿元，同比增亏 9.4%，环比减亏 3.4%。不按美国通用会计准则，调整后的净亏损为 49.032 亿元，同比增亏 18.1% ，环比增亏 2.1%。

财报发布后，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌，CFO 奉玮，财务副总裁曲玉等高管出席了随后召开的电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下是分析师问答环节部分内容：

摩根士丹利分析师 Tim Hsiao：我的第一个问题有关公司的毛利率。我记得之前管理层曾给出指导，认为毛利率将回升至 15% 上下，蔚来的战略重点是盈利与稳健的现金流，而非过度追求销量。但是我从四月、五月的数据来看，这段时间蔚来的促销活动不断增多，而且也取得了非常不错的效果，产品销量有所提升。我的问题是，随着产品销量的攀升，管理层未来是否会继续进行上述促销活动？如此一来，我们是否需要相应下调毛利预期？

曲玉：毛利率方面。从今年三月起，我们逐步将蔚来 NT2.0 平台车型升级到 2024 版本。在车型迭代的过渡期，我们针对旧款车型开展了一系列的促销活动，这也导致我们第一季度的平均销售价格有所下降。此外，在第一季度，我们售出的低利润车型较多，比如蔚来 ET5、ET5T。这些因素都导致我们的毛利率有所下滑。刚刚你也提到，在今年五月，我们的交付量超过 2 万台。随着销量的回升，接下来的几个月我们将不断优化产品组合，与供应商伙伴协商，从而提高成本效率。

综上，我们预计蔚来的整车利润率将在第二季度逐渐恢复到两位数，并在第三、第四季度持续改善。但考虑到市场竞争环境的加剧，我们也会在销售策略上更加灵活，确保我们品牌市场地位的稳固。

摩根士丹利分析师 Tim Hsiao：我的第二个问题有关 NIO Power。刚刚李总（李斌）也提到，近期 NIO Power 获得了 15 亿元（约 2 亿美元）的战略投资。我的问题是，未来 NIO Power 是否会从其他汽车制造商哪里获得更多资金支持？另外，除 NIO Power 外，集团其他业务部门是否也会寻求外部投资？如果是的话，能否请管理层为我们举例说明？

李斌：这次 NIO Power 在第一笔融资后，我们大体上还保持在 90% 左右的股份。当然，既然我们已经开启了 NIO Power 的独立融资计划，未来不管是其他车企还是其他投资人的投资，我们后续（对外部投资）当然是开放的。

对于 NIO Power 本身，我们对它长期的经营可持续性是非常看好的。当然，它现在还处在投资的阶段，它需要建立网络，我们需要先把全国的网络建立起来。这其中确实有一些超前投资，但总的来说它的可盈利性是非常清晰的。在这里我可以给大家一个参考：如果我们一个换电站每天大概提供 60 单的服务就能基本上实现营收平衡。所以大家可以去看，我们现在每天能提供接近 10 万单的换电服务，也就是说我们 2000 多个换电站每天都保持在 30 多单的水平。从这个角度来看的话，NIO Power 本身的长期可持续性是没有问题的。当然，如果再考虑到它在储能、灵活升级等方面的收入，我们对 NIO Power 本身的盈利性是毫不怀疑的。

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