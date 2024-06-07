AMD RDNA 3.5 GPU 阵容被曝神秘“GFX1152”第三个版本

IT之家 6 月 7 日消息，AMD 公司即将推出 RDNA 3.5 / RDNA 3+ 核显产品，目前已曝光的图形驱动 IP 包括“GFX1150”和“GFX1151”，代表 AMD GFX 11.5 系列图形 IP。

科技媒体 phoronix 今天发布博文，表示在 AMDGPU LLVM 着色器编译器中，发现了新的“GFX1152”版本。

IT之家注：“GFX1150”对应 AMD 的 Strix Point，而“GFX1151”对应 Strix Point Halo，而本次曝光的“GFX1152”目前尚不清楚对应什么产品。

AMD AMDGPU 着色器编译器的启用补丁表明“GFX1152”仍用于 APU，而非独立 GPU 显卡更新。

从编译器后端角度来看，GFX1152 与 GFX1150 完全相同（GFX1151 略有不同，设置了“Feature1_5xVGPRs”以获得更多 VGPR 寄存器），只是在条件语句中增加了各种新的检查。

AMD 公司计划今年 7 月发布 Ryzen AI 300 系列，RDNA 3.5 图形技术也将首次登场。在开源的 AMD Linux 驱动程序栈中支持 GFX1150 / GFX1151 已经有几个月了，但 GFX1152 现在才出现，很可能是为了以后的产品，也可能是一些半定制的芯片解决方案。

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