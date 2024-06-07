比亚迪据悉最早年内进入韩国电动汽车市场，导入海豚、海豹等车型

IT之家 6 月 7 日消息，据《首尔经济日报》今日报道，比亚迪正在接受韩国环境和工业部门授权的评估测试，包含行驶噪音、充电续航里程、能耗效率等各方面的认证审查。

上述为车企在韩国国内销售电动汽车的前置认证程序，比亚迪正寻求在当地销售电动汽车。报道称，比亚迪可能在当地推出的车型包含小型掀背车“海豚”和中型轿车“海豹”。

▲ 图为此前在日本展出的比亚迪海豹，仅供参考

比亚迪据悉已在当地完成了汽车上市的大部分准备工作，预计将在今年年内发布这两款车型。目前，比亚迪在韩国“首都圈”地区（IT之家注：由首尔特别市、仁川广域市、京畿道以及忠清南道天安市、牙山市和江原道春川市所构成，集中了全韩国超 50% 的人口）选择经销商的工作已进入最后阶段，该公司还聘请了原韩国宝马 MINI 公司总经理赵仁哲（音译）担任比亚迪当地副总裁。

韩国商界有观点认为，比亚迪汽车的价格竞争力可能会“撼动”当地市场。

比亚迪此前已经进入韩国的商用车市场，并先后在当地推出纯电卡车 T4K、9 米纯电动公交车 eBus9。

作为参考，比亚迪于去年 1 月正式进入日本乘用车市场，推出了多款纯电动车，包括海豹（SEAL）、海豚（DOLPHIN）、ATTO 3（国内名为元 PLUS）。为了打开日本市场，比亚迪还采取了一系列的措施，包括自主建立经销商网络，与本土知名经销商和汽车配件销售商达成代理协议。

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