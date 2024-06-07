鸿蒙星河版开启 Beta 倒计时，你还希望哪款应用加入鸿蒙开发？

在两个月前的鸿蒙生态春季沟通会上，华为正式宣布将于 6 月 21 日-6 月 23 日举办开发者大会 2024，届时 HarmonyOS NEXT，即鸿蒙星河版将正式开启 Beta 测试。如今华为开发者大会 2024 已进入倒计时，原生鸿蒙商用冲刺的号角也将正式吹响。

资料显示，从 2019 年 HarmonyOS 1.0 亮相至今，HarmonyOS 经历四个大版本迭代，已经成为历史上发展最迅速的智能终端操作系统之一。而全新的 HarmonyOS NEXT，作为备受瞩目的“纯血鸿蒙”系统，在引领行业创新的同时，也吸引着越来越多的合作伙伴和开发者加入鸿蒙生态。

据报道，今年 1 月，华为宣布首批超过 200 家应用厂商正积极投身于鸿蒙原生应用的开发中，其中不乏支付宝、美团、微博、米哈游、B站、爱奇艺、高德地图等头部应用。仅仅两个月后，正在开发的鸿蒙原生应用数量已迅猛攀升至超过 4000 个，实现了惊人的 20 倍增长。且目前已有多家厂商完成了 Beta 版开发，进展神速。

正因如此，后续还会有哪些应用会开发鸿蒙版、HarmonyOS NEXT 还将带来哪些创新体验，成为了网友们热议的话题。

IT之家浏览相关新闻评论发现，许多网友表示，期待在 HarmonyOS NEXT 中看到更多与日常生活息息相关的应用；也有网友期待在游戏、娱乐等领域看到更多精彩纷呈的应用。

既然华为开发者大会已经进入倒计时，那么不妨大胆畅想一下，还有哪些宝藏应用是你最希望能赶紧上车的？一起来聊聊吧！说不定会在这次大会上见到它的身影！

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