《愤怒的小鸟 3》大电影官宣

IT之家 6 月 7 日消息，Rovio、世嘉和 Prime Focus Studios 今天在一份新闻稿中宣布，《愤怒的小鸟 3》大电影正在制作中，与动画公司 DNEG Animation 合作。此外，在前两部电影中分别为 Red 和 Chuck 配音的 Jason Sudeikis 和 Josh Gad 将回归。

John Rice 将回归担任《愤怒的小鸟 3》导演，他曾联合导演了《愤怒的小鸟 2》，并担任第一部电影的首席故事板艺术家。此外，《愤怒的小鸟 2》导演 Thurop Van Orman 将回归撰写剧本。

Rovio 表示，前两部《愤怒的小鸟》电影全球票房总收入超过 5 亿美元（IT之家备注：当前约 36.25 亿元人民币），并在流媒体平台上取得了出色的成绩，表明了对第三部院线的强劲需求。

《愤怒的小鸟》系列电影改编自同名热门手游，官方暂未公布《愤怒的小鸟 3》的上映日期。值得注意的是，在前两部电影上映时，Rovio 并不归世嘉所有，电影由索尼影业发行。世嘉去年以 7.06 亿欧元（当前约 55.71 亿元人民币）的价格完成了对 Rovio 的收购，本次公告中没有提到与索尼影业的合作。

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